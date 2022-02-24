Михайло Подоляк заявив, що у наших військових уже є багато результатів. Зокрема Збройні сили дали достойну відсіч окупантам на низці напрямків. Про це Подоляк заявив під час брифінгу.

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На жаль, є втрати

Михайло Подоляк заявив, що наші військові дають достойну відсіч агресору. Однак, на жаль, уже є втрати.

Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Росії і зараз вчиняють активний спротив. Цей спртив матиме наростаючий характер,

– заявив Подоляк.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.



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