Михайло Подоляк заявив, що у наших військових уже є багато результатів. Зокрема Збройні сили дали достойну відсіч окупантам на низці напрямків. Про це Подоляк заявив під час брифінгу.
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На жаль, є втрати
Михайло Подоляк заявив, що наші військові дають достойну відсіч агресору. Однак, на жаль, уже є втрати.
Збройні сили були готові до всіх сценарних планів Росії і зараз вчиняють активний спротив. Цей спртив матиме наростаючий характер,
– заявив Подоляк.