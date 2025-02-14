Женщина была приближенной к Виктору Медведчуку и действовала в интересах Кремля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о предательнице, призвавшей к "отсоединению" Львовщины

Российские спецслужбы привлекли женщину к дестабилизации ситуации на Львовщине, в частности через пропаганду идеи "отделения" региона.

Еще до начала полномасштабной войны она организовывала акции, направленные на подрыв единства страны. Кроме этого, регулярно появлялась в эфирах российских пропагандистских ресурсов и на телеканалах Медведчука, где распространяла фейки о ситуации в западных областях Украины, представляя их как мнение местного населения.

Служба безопасности Украины задокументировала ее противоправную деятельность, а в августе 2022 года задержала предательницу.

По результатам расследования суд признал ее виновной в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.

Дело расследовали контрразведчики и следователи СБУ во Львовской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Женщина с 2015 года руководила местными пророссийскими организациями, включая запрещенную партию "ОПЗЖ" и ОО "Украинский выбор – право народа".

Она действовала по указаниям российских спецслужб, организуя и участвуя в проплаченных массовых акциях, целью которых было распространение дезинформации и расшатывание ситуации на Львовщине.

Осужденная организовывала научно-практические конференции, семинары и уличные акции с требованиями предоставления особого экономического, культурного статуса Галичине и ее отсоединения в отдельную автономию.

С 2018 года она регулярно выступала на российских и пророссийских медиаресурсах в роли "политического эксперта". В своих выступлениях она обвиняла Украину в "русофобии", "фашизме" и "радикальном национализме", а также распространяла фейки о якобы размещении на территории Украины военных баз НАТО.

Напомним, Виктор Медведчук предлагал сдать Украину в обмен на мир с Россией после начала полномасштабного вторжения. Более того, в Кремле хотели, чтобы кум Путина стал новым лидером Украины. Об этом вспомнил Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.