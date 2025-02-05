Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану.

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Медведчук предлагал "сдать" Украину

В интервью Владимир Зеленский отметил, что Медведчук постоянно был против Украины, независимости нашей страны, вступления в ЕС и НАТО. Он также был лидером пророссийской партии, которая всегда подыгрывала Кремлю.

Подозреваемого в госизмене Медведчука в 2022 году обменяли на украинских пленных, среди которых – командиры "Азова". Сейчас стало известно, что в начале полномасштабного вторжения пророссийский нардеп предлагал "сдать" Украину российскому диктатору Владимиру Путину. Более того, в Кремле хотели, чтобы кум Путина стал новым лидером Украины.

Когда началась война, Путин свой ультиматум давал через эту партию (ОПЗЖ – 24 Канал) нам всем, и мне, безусловно, и всем. И когда началась война, Медведчук и его коллеги требовали, чтобы Украину отдали мы Путину. И это был их план – поставить Медведчука управлять Украиной,

– рассказал Зеленский в интервью.

Президент Украины поделился, что Россия хотела создать в Украине подвластный Кремлю режим, как сейчас происходит в Беларуси и Чечне. Кроме того, по словам Зеленского, Путин хотел, чтобы он выехал за границу и оставил Украину.

"Но так не произошло. Украина отстояла свою независимость", – резюмировал Зеленский.