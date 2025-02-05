Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану.

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Медведчук пропонував "здати" Україну

В інтерв'ю Володимир Зеленський наголосив, що Медведчук постійно був проти України, незалежності нашої країни, вступу до ЄС та НАТО. Він також був лідером проросійської партії, яка завжди підігрувала Кремлю.

Підозрюваного у держзраді Медведчука у 2022 році обміняли на українських полонених, серед яких – командири "Азову". Нині стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення проросійський нардеп пропонував "здати" Україну російському диктатору Владіміру Путіну. Ба більше, у Кремлі хотіли, аби кум Путіна став новим лідером України.

Коли почалась війна, Путін свій ультиматум давав через цю партію (ОПЗЖ – 24 Канал) нам всім, і мені, безумовно, і всім. І коли почалась війна, Медведчук і його колеги вимагали, щоб Україну віддали ми Путіну. І це був їхній план – поставити Медведчука керувати Україною,

– розповів Зеленський в інтерв'ю.

Президент України поділився, що Росія хотіла створити в Україні підвладний Кремлю режим, як нині відбувається у Білорусі та Чечні. Крім того, за словами Зеленського, Путін хотів, аби він виїхав за кордон та залишив Україну.

"Але так не сталося. Україна відстояла свою незалежність", – резюмував Зеленський.