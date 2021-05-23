Проблеми Медведчука

Спочатку, через санкції РНБО Медведчук втратив телеканали та контроль над дизельною трубою. На ній заробляв мільйони і фінансував у такий спосіб свою пропагандистську машину.

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Потім він отримав підозру у вчиненні державної зради. Однак і на цьому, очевидно, всі його неприємності не закінчуються. Крім втраченого телехолдингу та бізнес-активів він незабаром може ще й втратити контроль над своєю партією – "Опозиційною платформою – За життя".

• Що не так з партією

Партію в нього можуть відібрати його ж соратники по проросійському табору. Вони вже зрозуміли, що Медведчук – це політична бульбашка, яка гучно луснула після перших серйозних проблем, а тому можна його добити і розділити між собою залишки його політичного впливу.

Відтак, в самій ОПЗЖ одразу після введення санкцій РНБО намітився очевидний розкол. Більша частина партії незабаром може зректися кума Путіна, як токсичного і безперспективного персонажа, а переорієнтуватися на іншого лідера – Юрія Бойка.



Юрій Бойко може замінити Медведчука / Колаж 24 каналу

ОПЗЖ складається з 2 груп

Нагадаю, що сама ОПЗЖ складається з 2 груп:

одну з них контролював власне Медведчук з Вадимом Рабіновичем;

друга контролюється так званою "групою газовиків" або олігархом Дмитром Фірташем та його партнерами Сергієм Льовочкіним та Юрієм Бойком, які зробили свої статки на торгівлі російським газом.

Кожна група має свою частину депутатів у спільній фракції у Верховній Раді та в місцевих радах, свої медіаактиви та свої грошові потоки.

І поки у Медведчука все було добре, ці 2 групи спокійно собі уживалися під дахом однієї партії – ОПЗЖ.

Однак як тільки у кума Путіна почалися серйозні проблеми із законом, закляті друзі почали гризтися, й "газова група" схоже вирішила кинути Медведчука, підібравши партію під себе.

Зокрема, за даними джерел, орієнтовані на газовиків лідери партійних місцевих осередків відмовилися збирати мітинги та виводити людей на підтримку кума Путіна, коли останнього прокуратура потягла до суду.

Що відомо про підозру Медведчуку? Проросійському політику Проросійському політику оголосили про підозру 11 травня. Мовиться про держзраду та замах на розграбування національних ресурсів. Зараз Медведчук перебуває під домашнім арештом – такий запобіжний захід обрали нардепу 13 травня у Печерському суді Києва.

Крім того, контрольований Льовочкіним та Бойком телеканал "Інтер" дуже мляво висвітлював процес по обранню Медведчуку запобіжного заходу.

Вказівка "переорієнтуватися на Бойка"

Водночас співрозмовники у Верховній Раді розповіли, що керівництвом фракції депутатам дана вказівка дистанціюватися від Медведчука і поступово переорієнтовуватися на Бойка.

Відтак не дивно, що днями в ефірі програми російського пропагандиста Володимира Соловйова соратник Медведчука Вадим Рабінович влаштував істерику про те, що в ОПЗЖ сталася зрада і назріває розкол. Щоправда, спочатку він не наважився назвати імена зрадників.

Однак під час розмови з Соловйовим Рабінович таки не витримав і вилив все, що у нього було на душі, прямим текстом звинувативши свого однопартійця Льовочкіна у тому, що той зрадив кума Путіна у найбільш відповідальний момент.

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До чого тут Ахметов

Також витіснити Медведчука з проросійського політичного поля в Україні хоче олігарх Рінат Ахметов. Він посварився з Медведчуком та Фірташем кілька років тому і почав розкручувати власний політичний проєкт – "Опоблок".

Цей проєкт, як відомо, гучно провалився. На останніх виборах до Верховної Ради він не потрапив. Крім того, також провалився й інший політичний проєкт, який підтримував олігарха – "Радикальна партія Олега Ляшка".

Відтак, сьогодні Ахметов вперше за багато років не має жодної кишенькової фракції у парламенті. Однак своє політичне представництво у Раді йому вкрай необхідне.

Річ у тім, що перед ним теж засвітились серйозні проблеми, які вже неприкрито і відверто озвучив на пресконференції президент Зеленський у відповідь на питання журналіста ахметівського телеканалу.

Зокрема, про те, що незабаром Верховна Рада та уряд планують підвищити ставки ренти на видобуток залізної руди, що приносить структурам Ахметова мільярди гривень додаткового прибутку на рік.



Рінат Ахметов / Фото politeka

Крім того, народні депутати та урядовці нарешті дозріли до того, щоб припинити масштабну аферу із зеленою енергетикою, на якій Ахметов теж заробляє мільярди гривень, витягуючи їх з наших кишень. Оскільки, дотації на найбільші в Європі українські зелені тарифи фінансуються коштом бюджету, тобто за наші з вами гроші.

Нова партія Ахметова

Саме тому, аби захистити свої надприбутки, оточення олігарха заметушилося аж так, що права рука Ахметова – ексрегіонал Борис Колесніков – нещодавно заявив про створення нової партії, яка планує підбирати поміркований проросійський електорат.

Благо, нагода для Ахметова зараз слушна, адже ОПЗЖ після відключення їхнього телеборделю почала стрімко втрачати рейтинги. Відтак, Ахметов за деякими даними, через свого партнера Новинського веде перемовини про купівлю телеканалу "Наш" ексрегіонала Євгенія Мураєва.

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Саме до цього каналу, після розгрому медведчуківського телехолдингу перейшла аудиторія каналів ZIK, NewsOne та 112. Донецький олігарх прагне забрати потенційного виборця Медведчука собі, остаточно помноживши на нуль кума Путіна і викинувши його на смітник української політики.

Втім, можна не сумніватися, що хто б із заклятих друзів Медведчука не посів його місце, він все одно, очевидно, намагатиметься грати роль улюбленої дружини Кремля в Україні.

Єдине, на що ми сподіваємося, що історія з кумом Путіна, для всіх них стане пересторогою, що за зраду національних інтересів тебе як мінімум можуть позбавити надприбутків і впливу. В ідеалі, звісно, ще й позбавити волі, як це передбачено кримінальним кодексом.