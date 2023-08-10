В СБУ рассказали, что среди осужденных есть гражданин России, военный разведчик по специальности, находившийся на "прямой" связи с представителями администрации президента России и враждебными спецслужбами. Осужденные хотели захватить власть в Украине насильственным способом.
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Какую схему готовили пособники Медведчука
Злоумышленники планировали "синхронизировать" государственный переворот с началом полномасштабного вторжения России. Тем самым надеялись помочь агрессору в скорейшей оккупации Украины,
– заявили в СБУ.
В частности, следователи установили, что задержанные лица:
- хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах Украины;
- эти прокремлевские центры должны были инициировать проведение в столице Украины так называемого "национального собрания";
- на них должны были "утвердить резолюцию" по отстранению от власти высшего военно-политического руководства Украины.
В случае отказа злоумышленники планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц. Для поиска "кандидатов" использовали собственные связи среди сторонников рашизма,
– объяснили в СБУ.
Добавили, что следователи сработали на опережение и предотвратили реализацию незаконных действий. В частности, СБУ:
- разоблачила организаторов преступления;
- задокументировала их подрывную деятельность;
- задержала в начале полномасштабного вторжения России.
Суд, на основании собранных доказательств, признал фигурантов дела виновными за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. В частности, приговоры получили:
- россиянин – 10 лет;
- организатор преступления – 7 лет;
- два его сообщника – по 5 лет заключения.
Медведчук продолжает "деятельность" в России
- СБУ задержала Виктора Медведчука 12 апреля 2022 года. Известно, что пророссийский политик тогда скрылся из домашнего ареста.
- После допросов 22 сентября 2022 года Медведчука обменяли на 200 защитников "Азовстали". Среди них была тогда беременная на 9 месяце Яна Мамонова и многие другие украинские Герои.
- Недавно кум Путина зарегистрировал уже в Москве антиукраинскую "общественную организацию" "Вторая Украина". Это очередной пропагандистский проект Виктора Медведчука.