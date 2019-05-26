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      Соревнования в бронежилетах: как в Мариуполе прошел Мерфи-челлендж

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      Бежать, после подтягиваться, потом приседать и отжиматься – все это в бронежилете. Так в Мариуполе проходили соревнования нескольких десятков горожан. Среди них правоохранители и военные, принявшие участие в Мерфи-Челендже.

      Бега названы в честь Майкла Мерфи – американского военного, погибшего в Афганистане. Этот комплекс тренировок считается одним из самых трудных. Его выполняют по всему миру в память о погибших солдатах.

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      Бег на две мили, сотня подтягиваний, триста приседаний и двести отжиманий. Такие упражнения сегодня выполняли участники Мерфи-челленджа в Мариуполе. Дмитрий уже второй раз принимает участие в таком мероприятии. Поэтому учит новичков о самых распространенных ошибках.

      Возможно неправильное распределение темпа и нагрузки. Потому что многие начинают сразу, например, быстро бежать, однако нужно соблюдать ритм. Лимит комплекса – 70 минут. Для новичка закончить за 60 минут – это нормально,
      – пояснил участник Мерфи-челленджа Дмитрий.

      Для саміх выносливых задача была усложнена, а все из-за бронежилета, который надо было надеть на тело.

      "Пробег за 38 минут и несколько секунд. Первое впечатление от этой трассы, она тяжелая. Для меня это происходило впервые, но все же оправдало все ожидания", – рассказал участник Мерфи-челленджа Богдан.

      Мерфі-челендж
      Участница Мерфи-челленджа

      Присоединились к челленджу и девушки. Несмотря на тяжелые упражнения, побороть дистанцию ​​смогли не хуже мужчин.

      Труднее всего было подтягивание, потому что руки соскальзывают. А так все хорошо. В кроссфите мы также все можем,
      – заявила участница Мерфи-челленджа Алиса Кошелева.

      Организаторы говорят, что главная цель этого мероприятия – почтить память погибших бойцов. Именно поэтому уже второй раз организовывают челлендж в Мариуполе. Ведь этот город в свое время защищали украинские военные.

      Все присутствующие здесь – они уважают и помнят солдат, погибших во время боевых действий, в том числе, и в Украине за последние пять лет,
      – соорганизатор Мерфи-челленджа Алевтина Швецова.

      В Челендже не было ни победителей, ни побежденных. Все участники устанавливали собственные рекорды, а в конце каждый получил сувенир.

      blog_ava
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      Теги: Новости Спорта Спорт Новости Украины Новости Мариуполя
      Источник: 24 канал
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