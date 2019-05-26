Соревнования в бронежилетах: как в Мариуполе прошел Мерфи-челлендж

Бежать, после подтягиваться, потом приседать и отжиматься – все это в бронежилете. Так в Мариуполе проходили соревнования нескольких десятков горожан. Среди них правоохранители и военные, принявшие участие в Мерфи-Челендже.

Бега названы в честь Майкла Мерфи – американского военного, погибшего в Афганистане. Этот комплекс тренировок считается одним из самых трудных. Его выполняют по всему миру в память о погибших солдатах.

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Бег на две мили, сотня подтягиваний, триста приседаний и двести отжиманий. Такие упражнения сегодня выполняли участники Мерфи-челленджа в Мариуполе. Дмитрий уже второй раз принимает участие в таком мероприятии. Поэтому учит новичков о самых распространенных ошибках.

Возможно неправильное распределение темпа и нагрузки. Потому что многие начинают сразу, например, быстро бежать, однако нужно соблюдать ритм. Лимит комплекса – 70 минут. Для новичка закончить за 60 минут – это нормально,

– пояснил участник Мерфи-челленджа Дмитрий.

Для саміх выносливых задача была усложнена, а все из-за бронежилета, который надо было надеть на тело.

"Пробег за 38 минут и несколько секунд. Первое впечатление от этой трассы, она тяжелая. Для меня это происходило впервые, но все же оправдало все ожидания", – рассказал участник Мерфи-челленджа Богдан.



Участница Мерфи-челленджа

Присоединились к челленджу и девушки. Несмотря на тяжелые упражнения, побороть дистанцию ​​смогли не хуже мужчин.

Труднее всего было подтягивание, потому что руки соскальзывают. А так все хорошо. В кроссфите мы также все можем,

– заявила участница Мерфи-челленджа Алиса Кошелева.

Организаторы говорят, что главная цель этого мероприятия – почтить память погибших бойцов. Именно поэтому уже второй раз организовывают челлендж в Мариуполе. Ведь этот город в свое время защищали украинские военные.

Все присутствующие здесь – они уважают и помнят солдат, погибших во время боевых действий, в том числе, и в Украине за последние пять лет,

– соорганизатор Мерфи-челленджа Алевтина Швецова.

В Челендже не было ни победителей, ни побежденных. Все участники устанавливали собственные рекорды, а в конце каждый получил сувенир.