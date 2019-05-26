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      Змагання у бронежилетах: як у Маріуполі пройшов Мерфі-челендж

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      Бігти, опісля підтягуватися, потім присідати і відтискатися – все це в бронежилеті. Так в Маріуполі відбувалися змагання кількох десятків містян. Серед них правоохоронці і військові, які взяли участь у Мерфі-челенджі.

      Перегони названі на честь Майкла Мерфі – американського військового, який загинув в Афганістані. Цей комплекс тренувань вважається одним із найважчих. Його виконують по всьому світу в пам'ять про загиблих солдатів.

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      Біг на дві милі, сотня підтягувань, триста присідань та двісті віджимань. Такі вправи сьогодні виконували учасники Мерфі-челенджу в Маріуполі. Дмитро вже вдруге бере участь у такому заході. Тож повчає новачків про найпоширеніші помилки.

      Можливий неправильний розподіл темпу та навантаження. Тому що багато хто починає відразу, наприклад, швидко бігти, проте потрібно дотримуватися ритму. Ліміт комплексу – 70 хвилин. Для новачка закінчити за 60 хвилин – це нормально,
      – пояснив учасник Мерфі-челенджу Дмитро.

      Для найвитриваліших завдання було ускладнено, а все через бронежилет, який треба було вдягнути на тіло.

      "Пробіг за 38 хвилин і кілька секунд. Перше враження від цієї траси, що вона важка. Для мене це відбувалося вперше, але все ж виправдало всі сподівання", – розповів учасник Мерфі-челенджу Богдан.

      Мерфі-челендж
      Учасниця Мерфі-челенджу

      Долучилися до челенджу і дівчата. Незважаючи на важкі вправи, побороти дистанцію змогли не гірше чоловіків.

      Найважче було підтягування, тому що руки зісковзують. А так все добре. У кроссфіті ми також все можемо,
      – заявила учасниця Мерфі-челенджу Аліса Кошелєва.

      Організатори кажуть, що головна мета цього заходу – вшанувати пам'ять загиблих бійців. Саме тому вже вдруге організовують челендж у Маріуполі. Адже це місто свого часу боронили українські військові.

      Всі присутні тут – вони шанують та пам’ятають солдат, що загинули під час бойових дій, у тому числі, і в Україні за останні п’ять років,
      – співорганізаторка Мерфі-челенджу Алевтина Швецова.

      В челенджі не було ані переможців, ані переможених. Всі учасники встановлювали власні рекорди, а наприкінці кожен отримав сувенір.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Спорту Спорт Новини Маріуполя
      Джерело: 24 канал
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