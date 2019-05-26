Змагання у бронежилетах: як у Маріуполі пройшов Мерфі-челендж

Бігти, опісля підтягуватися, потім присідати і відтискатися – все це в бронежилеті. Так в Маріуполі відбувалися змагання кількох десятків містян. Серед них правоохоронці і військові, які взяли участь у Мерфі-челенджі.

Перегони названі на честь Майкла Мерфі – американського військового, який загинув в Афганістані. Цей комплекс тренувань вважається одним із найважчих. Його виконують по всьому світу в пам'ять про загиблих солдатів.

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Біг на дві милі, сотня підтягувань, триста присідань та двісті віджимань. Такі вправи сьогодні виконували учасники Мерфі-челенджу в Маріуполі. Дмитро вже вдруге бере участь у такому заході. Тож повчає новачків про найпоширеніші помилки.

Можливий неправильний розподіл темпу та навантаження. Тому що багато хто починає відразу, наприклад, швидко бігти, проте потрібно дотримуватися ритму. Ліміт комплексу – 70 хвилин. Для новачка закінчити за 60 хвилин – це нормально,

– пояснив учасник Мерфі-челенджу Дмитро.

Для найвитриваліших завдання було ускладнено, а все через бронежилет, який треба було вдягнути на тіло.

"Пробіг за 38 хвилин і кілька секунд. Перше враження від цієї траси, що вона важка. Для мене це відбувалося вперше, але все ж виправдало всі сподівання", – розповів учасник Мерфі-челенджу Богдан.



Учасниця Мерфі-челенджу

Долучилися до челенджу і дівчата. Незважаючи на важкі вправи, побороти дистанцію змогли не гірше чоловіків.

Найважче було підтягування, тому що руки зісковзують. А так все добре. У кроссфіті ми також все можемо,

– заявила учасниця Мерфі-челенджу Аліса Кошелєва.

Організатори кажуть, що головна мета цього заходу – вшанувати пам'ять загиблих бійців. Саме тому вже вдруге організовують челендж у Маріуполі. Адже це місто свого часу боронили українські військові.

Всі присутні тут – вони шанують та пам’ятають солдат, що загинули під час бойових дій, у тому числі, і в Україні за останні п’ять років,

– співорганізаторка Мерфі-челенджу Алевтина Швецова.

В челенджі не було ані переможців, ані переможених. Всі учасники встановлювали власні рекорди, а наприкінці кожен отримав сувенір.