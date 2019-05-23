У Маріуполі підлітки жорстоко познущались над однолітком і зняли це на відео

У Маріуполі група підлітків жорстоко побила учня восьмого класу з іншої школи. До того зі школяра вимагали гроші і погрожували. Всі знущання нападники знімали на відео, а потім виклали в інтернет. Постраждалого госпіталізували.

З відеозапису правоохоронцям вдалось встановити особи всіх причетних до бійки та повідомити про інцидент батьків підлітків і адміністрацію школи, де вони навчаються, пише Mnews.

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Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження".

Що таке булінг?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

За словами вчителів, що над підлітком морально знущались тривалий час.

У Маріуполі побили підлітка: відео

У грудні 2018 року Верховна Рада схвалила закон щодо протидії булінгу. Він передбачає накладення штрафів за цькування у закладах освіти. Згодом цей закон підписав тодішній президент Петро Порошенко, а 19 січня документ набув чинності. 11 лютого 2019 року Суд Борисполя виніс перше в України рішення у справі про булінг (агресивну поведінка дітей одне до одного). Суд оштрафував батьків винуватої неповнолітньої у розмірі 850 гривень, додатково судовий збір склав 384 гривні.

Згідно з законом, за булінг в Україні карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України – читайте у матеріалі 24 каналу.



Булінг в українських школах: інфографіка