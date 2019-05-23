16:58
23 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Палац для Кірріла. Black Jack і Більярд
      Вєсті Кремля
      23:42, 22 травня
      Вєсті.UA: "Скринька Пандори" Зеленського. Гройсман український Крістіан Бейл
      Вєсті.UA
      20:26, 22 травня
      Чому безкоштовні операції в Інституті серця коштують десятки тисяч: скандальні історії
      ЦРУ
      09:00, 22 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 1
      Згадати все
      14:30, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      У Маріуполі підлітки жорстоко познущались над однолітком і зняли це на відео

      1526 Читать новость на русском
      Восьмикласник втрапив у лікарню
      Восьмикласник втрапив у лікарню / Screenshot

      У Маріуполі група підлітків жорстоко побила учня восьмого класу з іншої школи. До того зі школяра вимагали гроші і погрожували. Всі знущання нападники знімали на відео, а потім виклали в інтернет. Постраждалого госпіталізували.

      З відеозапису правоохоронцям вдалось встановити особи всіх причетних до бійки та повідомити про інцидент батьків підлітків і адміністрацію школи, де вони навчаються, пише Mnews.

      Читайте також: Лічених секунд вистачило, щоб дитина загинула: 6-річний хлопчик потонув у басейні на Одещині

      Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 ККУ "Умисне легке тілесне ушкодження".

      Що таке булінг?Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      За словами вчителів, що над підлітком морально знущались тривалий час.

      У Маріуполі побили підлітка: відео

      У грудні 2018 року Верховна Рада схвалила закон щодо протидії булінгу. Він передбачає накладення штрафів за цькування у закладах освіти. Згодом цей закон підписав тодішній президент Петро Порошенко, а 19 січня документ набув чинності. 11 лютого 2019 року Суд Борисполя виніс перше в України рішення у справі про булінг (агресивну поведінка дітей одне до одного). Суд оштрафував батьків винуватої неповнолітньої у розмірі 850 гривень, додатково судовий збір склав 384 гривні.

      Згідно з законом, за булінг в Україні карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

      Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України – читайте у матеріалі 24 каналу

      булінг в ураїнських школах
      Булінг в українських школах: інфографіка

      blog_ava
      Привітання з випускним 2019: щирі вітання від батьків і вчителів
      сьогодні
      14967
      Теги: Новини України Новини Маріуполя Діти і неповнолітні
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Три сценария президентства Зеленского
      сьогодні , 15:30 Три сценария президентства Зеленского
      Павло Казарін 1302
      На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      сьогодні , 15:00 На войне без оружия: абсурдный плен 8 бойцов ВСУ
      Юрій Бутусов 2704
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      сьогодні , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      781
      Заява про референдум на Донбасі: з'явилися нові деталі із зустрічі активістів з Зеленським
      сьогодні , 13:47 Заява про референдум на Донбасі: з'явилися нові деталі із зустрічі активістів з Зеленським
      21610
      "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      сьогодні , 13:00 "Нові обличчя" в українській політиці: хто йтиме на дострокові парламентські вибори
      Олексій Мінаков 944
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук