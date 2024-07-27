Відомо, що 11-річна Соломія Веклич зникла ще у суботу, 20 липня, у Раві-Руській. До пошуків дитини залучили понад 500 людей, кінологів, прикордонників. За даними волонтерів, дівчинка не розмовляла та потребувала медичної допомоги.

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На Львівщині знайшли Соломію Веклич

Як повідомили у Національній поліції, сьогодні, 27 липня, близько одинадцятої години ранку правоохоронці знайшли дитину у лісовому масиві неподалік міста Рава-Руська, на відстані близько шести кілометрів від дому.

Повідомляється, що дівчинка виснажена, але загрози життю немає. Пошукова операція тривала майже сім діб. Про зникнення Соломії 20 липня у поліцію повідомила мати. За її словами, дочка вийшла з дому о 16:00.

11-річну Соломію Веклич знайшли: дивіться відео

Згідно з оприлюдненими даними, до пошуків дитини вдалося залучити понад 600 осіб, серед яких – правоохоронці, рятувальники, прикордонники, кінологи, волонтери та мешканці Львівщини.

Наша віра і наші спільні зусилля виявились не марними. Соломію розшукали, зараз вона під наглядом лікарів. Ми вдячні усім, хто долучився до пошуків, допомагав прочісувати місцевість, надавав інформацію та не втрачав надію,

– сказав очільник поліції Львівщини Олександр Шляховський.