Известно, что 11-летняя Соломия Веклич исчезла еще в субботу, 20 июля, в Раве-Русской. К поискам ребенка привлекли более 500 человек, кинологов, пограничников. По данным волонтеров, девочка не разговаривала и нуждалась в медицинской помощи.

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На Львовщине нашли Соломию Веклич

Как сообщили в Национальной полиции, сегодня, 27 июля, около одиннадцати часов утра правоохранители нашли ребенка в лесном массиве недалеко от города Рава-Русская, на расстоянии около шести километров от дома.

Сообщается, что девочка истощена, но угрозы жизни нет. Поисковая операция продолжалась почти семь суток. Об исчезновении Соломии 20 июля в полицию сообщила мать. По ее словам, дочь вышла из дома в 16:00.

11-летнюю Соломию Веклич нашли: смотрите видео

Согласно обнародованным данным, к поискам ребенка удалось привлечь более 600 человек, среди которых – правоохранители, спасатели, пограничники, кинологи, волонтеры и жители Львовщины.

Наша вера и наши совместные усилия оказались не напрасными. Соломию разыскали, сейчас она под наблюдением врачей. Мы благодарны всем, кто присоединился к поискам, помогал прочесывать местность, предоставлял информацию и не терял надежду,

– сказал глава полиции Львовщины Александр Шляховский.