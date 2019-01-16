Порошенко підписав закон про булінг: як каратимуть прояви жорстокості у школі

У середу, 16 січня, Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який визначає поняття "булінг" та вводить адміністративну відповідальність за нього.

Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради.

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Булінг каратиметься штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

Для групи осіб, які знущаються з інших, і для порушника, який займається цькуванням неодноразово впродовж року, покарання будуть підсилені. Для них буде штраф 1700-3400 гривень або громадські роботи на термін 40-60 годин. Такий ступінь покарання закон визначає для підлітків віком 14-16 років, які займаються булінгом, однак його будуть накладати на батьків чи опікунів.

Якщо керівник освітнього закладу не повідомить Національну поліцію про факти булінгу, його чекає штраф у розмірі 850-1700 гривень або виправні роботи на один місяць з відрахуванням 20% заробітку.

Що таке булінг?Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

Нагадаємо, що за даними опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), із булінгом в Україні стикалися близько 67% дітей. Окрім цього, за даними опитувань, чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу. 40% школярів, що зіткнулися зі знущаннями в колах однолітків, не розповідають про випадки цькування батькам, а 44% ніяк не протидіють булінгу через острах теж стати жертвою знущань.