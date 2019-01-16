21:46
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 2
      Згадати все
      15:57, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Порошенко підписав закон про булінг: як каратимуть прояви жорстокості у школі

      1486 Читать новость на русском
      Порошенко підписав закон про протидію булінгу
      Порошенко підписав закон про протидію булінгу / racurs.ua

      У середу, 16 січня, Президент Петро Порошенко підписав законопроект, який визначає поняття "булінг" та вводить адміністративну відповідальність за нього.

      Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради.

      Читайте також: Безпечна школа: як каратимуть за цькування дітей

      Булінг каратиметься штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин.

      Для групи осіб, які знущаються з інших, і  для порушника, який займається цькуванням неодноразово впродовж року, покарання будуть підсилені. Для них буде штраф 1700-3400 гривень або громадські роботи на термін 40-60 годин. Такий ступінь покарання закон визначає для підлітків віком 14-16 років, які займаються булінгом, однак його будуть накладати на батьків чи опікунів.

      Якщо керівник освітнього закладу не повідомить Національну поліцію про факти булінгу, його чекає штраф у розмірі 850-1700 гривень або виправні роботи на один місяць з відрахуванням 20% заробітку.

      Що таке булінг?Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

      Нагадаємо, що за даними опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), із булінгом в Україні стикалися близько 67% дітей. Окрім цього, за даними опитувань, чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу. 40% школярів, що зіткнулися зі знущаннями в колах однолітків, не розповідають про випадки цькування батькам, а 44% ніяк не протидіють булінгу через острах теж стати жертвою знущань.

      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Діти Законодавство
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      сьогодні , 21:00 Шлях до визнання: найвідоміші люди, кар'єра яких почалася з невдач
      Альона Захарова 187
      Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      сьогодні , 20:02 Рецепт успіху Lenovo в Україні: відверте інтерв'ю з гендиректором компанії
      250
      Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      сьогодні , 19:30 Що таке Brexit і чому Британія провалила голосування за угоду Мей
      Світлана Попова 859
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 19:08 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      81639
      Вибух у Ростовській області: карма є
      сьогодні , 19:00 Вибух у Ростовській області: карма є
      Артем Овдієнко 1467
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Саркастичні новини від Щура: Шокуюча помилка у пісні KAZKA. Президентські провокації Вакарчука
       23 грудня 2018 , 22:38
      Депутати зареєстрували проект постанови про звільнення одного з міністрів
       8 лютого 2017 , 16:05
      Арсенал-Київ отримав нового головного тренера – команду очолив відомий фахівець
       1 жовтня 2018 , 12:41
      Гравець збірної України вразив усіх своїми неймовірними вокальними даними
       14 листопада 2018 , 09:45
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук