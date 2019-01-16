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      Порошенко подписал закон о буллинге: как будут наказывать проявления жестокости в школе

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      Порошенко подписал закон о противодействии буллингу
      Порошенко подписал закон о противодействии буллингу / racurs.ua

      В среду, 16 января, Президент Петр Порошенко подписал законопроект, который определяет понятие "буллинг" и вводит административную ответственность за него.

      Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

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      Буллинг будет караться штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

      Для группы лиц, которые издеваются над другими, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказания будут усилены. Для них будет штраф 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такую степень наказания закон определяет для подростков в возрасте 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако его будут налагать на родителей или опекунов.

      Если руководитель образовательного учреждения не уведомит Национальную полицию о фактах буллинга, его ждет штраф в размере 850-1700 гривен или исправительные работы на один месяц с отчислением 20% заработка.

      Что такое буллинг?Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

      Напомним, что по данным опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в Украине сталкивались около 67% детей. Кроме этого, по данным опросов, четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга. 40% школьников, что столкнулись с издевательствами в кругах сверстников, не рассказывают о случаях травли родителям, а 44% никак не противодействуют буллингу из-за боязни тоже стать жертвой издевательств.

      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Дети Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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