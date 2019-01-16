Порошенко подписал закон о буллинге: как будут наказывать проявления жестокости в школе

В среду, 16 января, Президент Петр Порошенко подписал законопроект, который определяет понятие "буллинг" и вводит административную ответственность за него.

Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

Читайте также: Безопасная школа: как будут наказывать за травлю детей

Буллинг будет караться штрафом в размере 850-1700 гривен или общественными работами на 20-40 часов.

Для группы лиц, которые издеваются над другими, и для нарушителя, который занимается травлей неоднократно в течение года, наказания будут усилены. Для них будет штраф 1700-3400 гривен или общественные работы на срок 40-60 часов. Такую степень наказания закон определяет для подростков в возрасте 14-16 лет, которые занимаются буллингом, однако его будут налагать на родителей или опекунов.

Если руководитель образовательного учреждения не уведомит Национальную полицию о фактах буллинга, его ждет штраф в размере 850-1700 гривен или исправительные работы на один месяц с отчислением 20% заработка.

Что такое буллинг?Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

Напомним, что по данным опроса Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в Украине сталкивались около 67% детей. Кроме этого, по данным опросов, четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга. 40% школьников, что столкнулись с издевательствами в кругах сверстников, не рассказывают о случаях травли родителям, а 44% никак не противодействуют буллингу из-за боязни тоже стать жертвой издевательств.