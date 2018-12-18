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      За буллинг – штраф: Рада одобрила законопроект О противодействии травле

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      Рада одобрила законопроект О противодействии буллингу
      Рада одобрила законопроект О противодействии буллингу / 5.ua

      Депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом законопроект №8584, который определяет понятие “буллинг" и вводит административную ответственность за него. Штрафами будут наказывать не только виновников буллинга, но и директоров школ, которые не сообщают полицию о случаях травли.

      Об этом сообщает официальный веб-портал Верховной Рады.

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      Известно, что этот документ поддержали 228 народных депутатов.

      Что такое буллинг?
      Буллинг – это агрессивное поведение детей друг к другу, которое имеет целью унизить, запугать и часто сопровождается физическим насилием.

      Проект закона определяет понятие "буллинг" – как "моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, которые имеют признаки сознательного жестокого отношения".

      Кроме того, законопроект предусматривает штраф за буллинг, а также за сокрытие работниками учебных заведений случаев издевательств в размере от 20 до 200 необлагаемых минимумов. Проект предлагает обязать учебные заведения выкладывать в открытый доступ правила поведения и инструкции по противодействию издевательствам и подачи жалоб на случаи булінгу.

      Более того, образовательный омбудсмен будет иметь право получать и проверять информацию, статистику по заявлениям о случаях буллинга и соответствующую реакцию со стороны учебных заведений.

      Интересно, что в пояснительной записке законотворцы со ссылкой на опрос Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) указывают, что с буллингом в Украине сталкивались около 67% детей. Кроме этого, по данным опросов, четверть украинских школьников считают себя жертвами буллинга. 40% школьников, что столкнулись с издевательствами в кругах сверстников, не рассказывают о случаях травли родителям, а 44% никак не противодействуют буллингу из-за боязни тоже стать жертвой издевательств.

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Верховная Рада Законодательство
      Источник: 24 канал
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