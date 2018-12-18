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      За булінг – штраф: Рада схвалила законопроект про протидію цькування

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      Рада схвалила законопроект про протидію булінгу
      Рада схвалила законопроект про протидію булінгу / 5.ua

      Депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні та в цілому законопроект №8584, який визначає поняття “булінг" та вводить адміністративну відповідальність за нього. Штрафами будуть карати не лише винуватців булінгу, але й директорів шкіл, які не повідомляють поліцію про випадки цькування.

      Про це повідомляє офіційний веб-портал Верховної Ради.

      Читайте також: Що таке булінг, його види і як з ним боротись в школах України

      Відомо, що цей документ підтримали 228 народних депутатів.

      Що таке булінг? Булінг – це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті, принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям.

      Проект закону визначає поняття "булінг" – як "моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення".

      Крім того, законопроект передбачає штраф за булінг, а також за приховування працівниками навчальних закладів випадків знущань у розмірі від 20 до 200 неоподаткованих мінімумів. Проект пропонує зобов’язати навчальні заклади викладати у відкритий доступ правила поведінки та інструкції щодо протидії знущань та подання скарг на випадки булінгу.

      Більше того, освітній омбудсмен матиме право отримувати і перевіряти інформацію, статистику за заявами про випадки булінгу та відповідну реакцію з боку навчальних закладів.

      Цікаво, що у пояснювальній записці законотворці з посиланням на опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) вказують, що із булінгом в Україні стикалися близько 67% дітей. Окрім цього, за даними опитувань, чверть українських школярів вважають себе жертвами булінгу. 40% школярів, що зіткнулися зі знущаннями в колах однолітків, не розповідають про випадки цькування батькам, а 44% ніяк не протидіють булінгу через острах теж стати жертвою знущань.

      Теги: Новини України Законодавство Верховна Рада Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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