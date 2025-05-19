Также Папа Лев XIV сделал важные заявления относительно войны в Украине. Публицист и эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, каким будет отношение нового Папы Римского к Киеву.

К теме Зеленский стал первым иностранным лидером, с кем встретился Папа после вступления в должность

Папа Римский имеет большое влияние

Богданов отметил, что позиция Папы Римского очень важна в контексте отношения Глобального Юга к войне в Украине.

У предыдущего Папы Франциска было неоднозначное отношение. Он этим откровенно подыгрывал России, потому что она – большая страна с большими возможностями и выглядит выигрышно,

– отметил эксперт по стратегическим коммуникациям.

Учитывая то, что, например, в странах Латинской Америки и вообще Глобального Юга западные государства, в частности США, как союзники Украины, не имеют популярность, по его мнению, позиция Папы Франциска играла на руку России.

Папа Лев XIV по меньшей мере может четко назвать, кто в этой войне является агрессором, кто ее начал и кто совершает военные преступления. Соответственно это – Россия. Это отношение конструктивно влияет на позицию сотен миллионов католиков в Латинской Америке, Африке и Юго-Восточной Азии,

– уверен Юрий Богданов.

Также, по мнению публициста, это заставляет, в частности, политиков и элитарные круги этих стран немного по-другому общаться с Россией, а также иначе декларировать и коммуницировать относительно войны в Украине. Это, безусловно, влияет на общее давление на Россию и на то, что она может в конце концов почувствовать большие последствия войны.

Это влияние, как подчеркнул он, не прямое, а скорее опосредованное, но в нашем случае это очень полезно, учитывая перспективы послевоенного урегулирования и поддержки Украины.

Напомним, что Папа Римский Лев XIV в своей речи 18 мая, когда состоялась его интронизация, призвал к справедливому и долговременному миру в Украине. Папа подчеркнул, что в этот момент "мы не можем забыть наших братьев и сестер, которые страдают из-за войны", а также напомнил, что "война унесла жизни многих молодых людей в Украине".

Ранее Папа Лев XIV предложил Ватикан как место для проведения переговоров между Украиной и Россией для урегулирования войны.

В то же время Владимир Зеленский поблагодарил Папу Римского за особые слова на торжественной мессе и "за внимание к Украине, наших людей". По словам президента Украины, "каждая нация заслуживает жизни в спокойствии и безопасности".