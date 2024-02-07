Ориентировочно вылет произошел в районе 2 часов ночи. Сначала о нем сообщили мониторинговые сообщества и через час уже подтвердили воздушные силы. Уже в 5:24 военные заявили о пусках ракет с самолетов Ту-95МС по направлению Каспийского моря.

Этой же ночью Россияне пускали "Шахеды", в нескольких областях работала ПВО: куда летели ударные дроны ночью

Очередной массированный удар по Украине: что известно

По данным мониторинговых групп, с аэродрома "Оленья" в Мурманской области взлетели 7 – 12 бортов ТУ-95мс. Приблизительно в 4 утра сообщили о дополнительном вылете еще двух самолетов, правда он уже произошел из Энгельса Саратовской области.

Судя по количеству самолетов, должно быть несколько волн ударов. По крайней мере, такой тактики оккупанты придерживались во время предварительных обстрелов.

Мониторинговые группы сообщают, что в воздушное пространство Украины первые ракеты должны войти после 6 часов утра. Обстрел может продолжаться и после 8:00.

Тревога уже распространяется по Украине

Из-за угрозы ракетного удара сначала тревогу объявили на Юге и Востоке. Сирены, в частности, уже прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В Воздушных силах объяснили это ракетной опасностью из-за угрозы пусков с самолетов Ту-95МС. Кроме того, наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Поэтому существует угроза применения авиационных средств поражения.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие,

– отмечают в Воздушных силах.

Обратите внимание Могут готовиться к обстрелам: в сети появились новые снимки с аэродрома "Оленья"

Карта воздушных тревог на 5:30 7 февраля / Данные сервиса alerts.in.ua

Последний раз оккупанты массированно ударили по Украине 23 января