Вражеские воздушные суда Ту-95 могут быть носителями крылатых ракет Х-101, Х-555 и Х-55, которыми оккупанты регулярно обстреливают Украину. Поэтому в случае объявления воздушной тревоги нужно реагировать на угрозу.

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В России взлетели в небо Ту-95

Воздушные силы около 2 часов 58 минут сообщили, что с аэродрома "Оленья" в Мурманской области страны-агрессора взлетели несколько бортов Ту-95.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – около 5 утра. Следите за нашими сообщениями,

– отметили военные.

Они также призвали в случае объявления воздушной тревоги – направляться в укрытие.

До этого о вылете Ту-95 сообщали мониторинговые телеграм-каналы. В канале Monitor отмечали, что зафиксирован взлет 9 бортов Ту-95.

"Вхождение в Саратовскую область и Каспий – Волгодонского региона расчетно в 04:00 – 04:30", – написали представители канала.

Стоит отметить, что если пуски будут осуществлены из города Энгельс, то ориентировочно самолеты прибудут туда в 04:20 – 05:40. В таком случае ракеты долетят до Украины в 05:20 – 06:20.

Если "тушки" будут лететь к Каспию, то пуски отсюда, скорее всего, будут в 05:20 – 06:30. Тогда ракеты в воздушное пространство Украины зайдут в 06:50 – 08:00.

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