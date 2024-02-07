Ворожі повітряні судна Ту-95 можуть бути носіями крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55, якими окупанти регулярно обстрілюють Україну. Тому у разі оголошення повітряної тривоги потрібно реагувати на загрозу.

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У Росії злетіли в небо Ту-95

Повітряні сили близько 2 години 58 хвилин повідомили, що з аеродрому Оленья у Мурманській області країни-агресора злетіли кілька бортів Ту-95.

Орієнтовний час виходу на пускові рубежі – біля 5-ї ранку. Слідкуйте за нашими повідомленнями,

– зазначили військові.

Вони також закликали у разі оголошення повітряної тривоги – прямувати в укриття.