Участок поражения легких политика увеличивается

По данным российских СМИ, состояние здоровья лидера Либерально-демократической партии России ухудшилось из-за диабета. Политику колют инсулин.

Интересно Жириновский 2 недели скрывал, что инфицировался коронавирусом

У Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность, уровень сатурации 90 – 91%. При этом сам политик считает себя здоровым и лечиться не хочет. Чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких (без использования эндотрахеальной интубации) ему дают успокаивающее.

Правое легкое лидера ЛДПР поражено примерно на 30%, левое – на 50%, но площадь заражения увеличивается.

Кроме того, издание TACC заявило, что Жириновский не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ему только иногда дают кислородную маску.

Жириновский заболел COVID-19: что нужно знать

Одиозный российский политик восемь раз вакцинировался непризнанными российскими препаратами. Однако, похоже, они ему не очень помогли.

9 февраля стало известно, что Жириновский был госпитализирован в элитную российскую Центральную клиническую больницу.

Впоследствии выяснилось, что лидер ЛДПР 2 недели скрывал, что заболел коронавирусом. Он попросил своего врача никому не говорить о положительном тесте. Якобы чтобы не вызывать сомнений у населения по поводу "эффективности" российских вакцин.

Кстати, однопартийцы депутата утверждают, что он в норме.

Это может вас заинтересовать – раньше Жириновский призывал бомбить Украину: видео

Полный текст публикации телеграм-канала Mash

Состояние Владимира Жириновского остается тяжелым, динамика отрицательная. Ситуация осложняется диабетом.



По нашей информации, у политика прогрессирует дыхательная недостаточность, сатурация 90–91%. При этом он считает себя здоровым, рвется работать и противится лечению — чтобы продолжать неинвазивную вентиляцию легких, ему дают успокоительное.



Правое легкое поражено примерно на 30%, левое на 50%, но площадь заражения увеличивается. Организм не держит сахар, поэтому Жириновскому колют инсулин.