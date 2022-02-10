Ділянка ураження легень політика збільшується

За даними російський ЗМІ, стан здоров'я лідера Ліберально-демократичної партії Росії погіршився через діабет. Наразі політику колють інсулін.

Цікаво Жиріновський 2 тижні приховував, що інфікувався коронавірусом

У Жиріновського прогресує дихальна недостатність, рівень сатурації становить 90 – 91%. При цьому сам політик вважає себе здоровим і лікуватися не хоче. Щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень (без використання ендотрахеальної інтубації), йому дають заспокійливе.

Права легеня лідера ЛДПР уражена приблизно на 30%, ліва – на 50%, але площа зараження збільшується.

Крім того, видання TACC заявило, що Жиріновський не підключений до апарату штучної вентиляції легень. Йому лиш іноді дають кисневу маску.

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Одіозний російський політик 8 разів вакцинувався невизнаними російськими препаратами. Однак, схоже, вони йому не дуже допомогли.

9 лютого стало відомо, що Жиріновського госпіталізували в елітну російську Центральну клінічну лікарню.

Згодом з'ясувалося, що лідер ЛДПР 2 тижні приховував, що захворів на коронавірус. Він попросив свого лікаря нікому не говорити про позитивний тест. Мовляв, щоб не викликати сумніви у населення щодо "ефективності" російських вакцин.

До речі, однопартійці депутата стверджують, що він у нормі.

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Стан Володимира Жириновського залишається важким, динаміка негативна. Ситуація ускладнюється діабетом.

За нашою інформацією, у політик прогресує дихальна недостатність, сатурація становить 90 – 91%. При цьому він вважає себе здоровим, прагне працювати і противиться лікуванню. Щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе.

Права легеня уражена приблизно на 30%, ліва – на 50%, але площа зараження збільшується. Організм не тримає цукор, тож Жириновському колють інсулін.