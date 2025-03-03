Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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В каком состоянии сейчас Папа Римский Франциск

В Ватикане заявили, что в понедельник, 3 марта, Папа Римский Франциск, борясь с двойной пневмонией, перенес два эпизода "острой дыхательной недостаточности" и нуждался в использовании неинвазивной механической вентиляции легких.

Отмечается, что эпизоды дыхательной недостаточности были вызваны значительным накоплением эндобронхиальной слизи и бронхоспазмом. По словам пресс-службы Святого Престола, Папе Римскому провели бронхоскопию, а затем восстановили неинвазивную искусственную вентиляцию легких.

Понтифик все время оставался в сознании.

Справка. Франциск находится в римской больнице Джемелли более двух недель. Его госпитализировали 14 февраля с тяжелой респираторной инфекцией, которая спровоцировала другие осложнения.

Напомним, 28 февраля стало известно, что состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма", что вызвало приступ рвоты. Вследствие этого понтифик вдохнул немного воздуха, после чего состояние его дыхания резко ухудшилось.

Как сообщали в пресс-службе Ватикана, тогда Папе Римскому также срочно начали неинвазивную механическую вентиляцию легких. По информации Reuters, врачам понадобится 24 – 48 часов, чтобы оценить, как этот эпизод повлияет на клиническое состояние Папы.