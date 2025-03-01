Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

Смотрите также Скандальные заявления о войне и Украине, реформы и ЛГБТ: биография Папы Римского Франциска

В каком состоянии Папа Римский

Согласно заявлению пресс-службы Ватикана, распространенному в пятницу вечером, 28 февраля, состояние дыхательной системы Папы Франциска "ухудшилось после изолированного бронхоспазма", что вызвало приступ рвоты. Вследствие этого понтифик вдохнул немного воздуха, после чего состояние его дыхания резко ухудшилось.

Понтифику было срочно начато неинвазивную механическую вентиляцию легких, на которую он реагирует,

– говорится в сообщении.

По информации Reuters, врачам понадобится 24 – 48 часов, чтобы оценить, как этот эпизод повлияет на клиническое состояние Папы.

"Ночь прошла спокойно, Папа отдыхает", – сообщили изданию в Ватикане в субботу, не предоставив никаких подробностей.

В то же время прогноз относительно состояния здоровья Папы Римского все же "остается осторожным".

Напомним, что еще вечером 27 февраля в Ватикане сообщали, что состояние здоровья Папы Франциска улучшается. В то же время для уточнения прогноза понадобится еще несколько дней наблюдений.