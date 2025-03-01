Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Ватикану.

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В якому стані Папа Римський

Згідно із заявою пресслужби Ватикану, поширеній у п'ятницю ввечері, 28 лютого, стан дихальної системи Папи Франциска "погіршився після ізольованого бронхоспазму", що викликало напад блювоти. Внаслідок цього понтифік вдихнув трохи повітря, після чого стан його дихання різко погіршився.

Понтифіку було терміново розпочато неінвазивну механічну вентиляцію легень, на яку він реагує,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією Reuters, лікарям знадобиться 24 – 48 годин, щоб оцінити, як цей епізод вплине на клінічний стан Папи.

"Ніч пройшла спокійно, Папа відпочиває", – повідомили виданню у Ватикані в суботу, не надавши жодних подробиць.

Водночас прогноз щодо стану здоров'я Папи Римського все ж "залишається обережним".

Нагадаємо, що ще ввечері 27 лютого у Ватикані повідомляли, що стан здоров'я Папи Франциска покращується. Водночас для уточнення прогнозу знадобиться ще кілька днів спостережень.