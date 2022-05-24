В телеграм-канале Энергоатома рассказали, что состояние работника Запорожской атомной электростанции Сергея Швеца остается очень тяжелым. В квартиру сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца 23 мая ворвались российские военные и расстреляли его из автоматического оружия.

Важно: Оккупанты ворвались в дом сотрудника Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его

Мужчину сразу отвезли в местную больницу, где врачи боролись за жизнь. По данным Энергоатома, мужчина получил многочисленные пулевые ранения с проникновением в тело и потерял очень много крови. Отмечается, что такие травмы практически несовместимы с жизнью.

На операционном столе врачи боролись за его жизнь 10 часов, и сверхсложную операцию господин Сергей, слава Богу, выдержал. Надеемся и на дальнейшее чудо – выздоровление,

– написали в сообщении Энергоатом.

Редакция 24 канала также желает скорейшего выздоровления Сергею Швецу.

Зверства захватчиков в Киевской области

Генеральный прокурор установила имена 8 российских военнослужащих и членов частной военной компании, причастных как минимум к 14 уголовным преступлениям.

Российские подонки во время оккупации части Киевской области в марте похитили из дома старосту села Мотыжин Ольгу Сухенко, ее мужа и сына. Нелюди затащили семью на свою базу, где пытали украинцев и хотели выбить из них информацию об ВСУ и терробороне.

На глазах у Ольги Сухенко россияне жестоко пытали ее сына. Оккупанты сначала выстрелили ему в ногу, а затем убили выстрелом в голову. У каждого члена семьи во время экспертизы правоохранители обнаружили множественные огнестрельные ранения.

Имена российских палачей, которые должны знать все: старший лейтенант Олег Крикунов, сержант Чингис Гончиков, сержант Александр Ванчиков, сержант Магомедмирза Сулейманов, старший лейтенант Виталий Дмитриев, а также вангеристы Сергей Сазанов, Сергей Сазонов и Александр Ступницкий.

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