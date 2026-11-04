"Один в реанимации": что известно о состоянии эвакуированных из Олешек украинцев

О подробностях, касающихся самочувствия граждан, рассказала представительница Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина.

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В какой помощи нуждаются спасенные украинцы

У части вывезенных людей врачи обнаружили серьезные проблемы со здоровьем после длительного пребывания в изоляции. В частности, еще одному мужчине в ближайшее время предстоит операция, поскольку у него неправильно сросся перелом кости.

Кроме того, эвакуированным необходимы консультации офтальмологов и стоматологов, а также квалифицированная психологическая поддержка.

Как отметила представительница омбудсмена, из-за длительного отсутствия электроэнергии в оккупации у многих граждан ухудшилось зрение, поэтому благотворители уже готовы обеспечить их очками.

Что известно о гуманитарной миссии?

Операция по спасению гражданского населения из временно оккупированных Олешек состоялась при содействии первой леди США Мелании Трамп.

Для вывоза людей был согласован локальный режим прекращения огня, который длился 54 часа и завершился 1 ноября, после чего спасенные прибыли в Украину через территории России и Беларуси.

Ранее уполномоченный по правам человека объяснял, почему точное количество спасенных решили не объявлять, подчеркнув недопустимость информационных спекуляций вокруг спасения людей.