"Один у реанімації": що відомо про стан евакуйованих з Олешок українців

Про деталі щодо самопочуття громадян розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна.

Adv

популярні відео

Якої допомоги потребують врятовані українці

У частини вивезених людей лікарі виявили серйозні проблеми зі здоров'ям після тривалого перебування в ізоляції. Зокрема, ще одному чоловікові невдовзі мають зробити операцію, оскільки в нього неправильно зрісся перелом кістки.

Крім того, евакуйованим необхідні консультації офтальмологів і стоматологів, а також кваліфікована психологічна підтримка.

Як зазначила представниця омбудсмана, через тривалу відсутність електроенергії в окупації у багатьох громадян погіршився зір, тож благодійники вже готові забезпечити їх окулярами.

Що відомо про гуманітарну місію?

Операція з порятунку цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок відбулася за сприяння першої леді США Меланії Трамп.

Для вивезення людей узгодили локальний режим припинення вогню, який тривав 54 години та завершився 1 листопада, після чого врятовані прибули в Україну через території Росії та Білорусі.

Раніше уповноважений з прав людини пояснював, чому точну кількість врятованих вирішили не оголошувати, наголосивши на неприпустимості інформаційних спекуляцій навколо порятунку людей.