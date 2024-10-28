Об этом стало известно из карты состояния воздуха в столице в приложении "Киев Цифровой", передает 24 Канал.

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Какова ситуация с воздухом в Киеве

Согласно карте, сейчас в большинстве районов Киева состояние воздуха удовлетворительное, то есть находится в пределах от 50 до 75 единиц по Общему индексу качества воздуха. Это означает, что сейчас воздух в пределах нормы, люди с болезнями органов дыхания могут испытывать незначительный дискомфорт, но в целом угрозы для здоровья нет.

В то же время в нескольких районах столицы фиксируют высокий уровень загрязненности воздуха, который достигает местами значения 82 единицы по Общему индексу качества воздуха. В таких районах рекомендуют закрыть окна и не выходить на улицу без необходимости.



В Киеве в нескольких районах 28 октября был загрязненный воздух / Скриншот 24 Канала

Справка! CAQI (Common Air Quality Index) – общий индекс качества воздуха, измеряется показателями нескольких загрязнителей. В маленькой концентрации они не наносят ощутимого вреда, однако их высокий уровень представляет угрозу для здоровья.

К слову, загрязнение воздуха в Киеве также фиксировали и 4 октября. Тогда ухудшение качества воздуха наблюдали во всех районах столицы, кроме Голосеевского.