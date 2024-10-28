Про це стало відомо з мапи стану повітря у столиці у застосунку "Київ Цифровий", передає 24 Канал.

До теми У Києві знову погіршився стан повітря: який район є винятком

Яка ситуація з повітрям у Києві

Відповідно до мапи, наразі у більшості районах Києва стан повітря задовільний, тобто перебуває у межах від 50 до 75 одиниць за Загальним індексом якості повітря. Це означає, що зараз повітря в межах норми, люди з хворобами органів дихання можуть відчувати незначний дискомфорт, але загалом загрози для здоров'я немає.

Водночас у декількох районах столиці фіксують високий рівень забрудненості повітря, який сягає подекуди значення 82 одиниці за Загальним індексом якості повітря. У таких районах рекомендують зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби.



У Києві у кількох районах 28 жовтня було забруднене повітря / Скриншот 24 Каналу

Довідка! CAQI (Common Air Quality Index) – загальний індекс якості повітря, що вимірюється показниками кількох забруднювачів. У маленькій концентрації вони не завдають відчутної шкоди, проте їх високий рівень становить загрозу для здоров'я.

До слова, забруднення повітря в Києві також фіксували й 4 жовтня. Тоді погіршення якості повітря спостерігали у всіх районах столиці, окрім Голосіївського.