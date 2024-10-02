В Киеве временно ухудшилось состояние воздуха. Рекомендуют не проветривать помещения и ограничить длительное пребывание на улице.
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В Киевской области пожары
по информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, по состоянию на 15:00 2 октября в воздухе в Киеве и в регионе фиксируют повышенную концентрацию пыли.
Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области и трансграничное влияние, – говорится в сообщении.
до улучшения ситуации с состоянием воздуха нужно:
- ️закрыть окна;
- ️ограничить пребывание на улице;
- ️пить много воды;
- ️если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.
Какова ситуация в отдельных районах
В частности, в Подольском, Шевченковском и Голосеевском районах столицы фиксируется повышенная концентрация пыли.
Кроме этого:
- на проспекте Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха – 77 (высокий уровень загрязненности)
- улице Щусева, 20 общий индекс качества воздуха– 77 (высокий уровень)
- улице Туровская, 28 – индекс качества 60 (средний уровень)
- проспекте Берестейский, 97 – индекс качества 2 (очень низкий уровень).
- улице Китаевская, 22 – индекс качества 75 (высокий уровень загрязненности).
- улице Харьковское шоссе, 7/1 – индекс качества 68 (средний уровень).
- улицы Архитектора Вербицкого, 26 – индекс качества воздуха 70 (средний уровень).