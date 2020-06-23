Первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль – это человек, который руководил следственно-оперативной группой по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Казалось бы, что этим должен заниматься человек, к которому не должно возникать вопросов. Но не все так просто.

Что известно о Евгении Ковале

Евгений Коваль с сентября 2019 года является первым заместителем главы Национальной полиции Украины и начальником уголовной полиции. Говорится в новом расследовании журналистов Bihus.Info.

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41-летний генерал более 23 лет работает в органах. Начинал с оперуполномоченного в уголовном розыске разных районов столицы, менял должности заместителей и начальников управлений и отделов. Из Киева переводился в Киевскую область, затем возвращался обратно в столицу. Перед последним назначением 3 года возглавлял Департамент внутренней безопасности Нацпола.

Євген Коваль / Фото "Громадське"

Евгений Коваль – человек, который, по словам Авакова, руководил следственно-оперативной группой по делу убийства журналиста Павла Шеремета.

Это дело, в которое "втянули" президента. Дело, которое может определить, останется ли Аваков в кресле министра. Дело, которое решит судьбы людей, которых на всю страну обвинили в убийстве. Согласитесь, таким делом должен заниматься человек, к добропорядочности которого не должно возникать вопросов.

Но вот проблема. Таких вопросов к Евгению Ковалю, а точнее к происхождению миллионных доходов, которыми обросли его ближайшие родственники за время его работы в правоохранительных органах, у нас собралось немало.

Однако даже попытка поговорить вызывает у генерала нешуточное раздражение. Вот так он отреагировал на вопрос о Land Cruiser за 2 миллиона, в котором его зафиксировали журналисты: "Машина служебная, надо делать запросы, а не снимать частную жизнь людей, а потом компрометировать".



Land Cruiser ценой 2 миллиона долларов /Фото "Наши деньги"

Элитный автопарк чиновника

Журналисты воспользовались советом генерала Коваля и спросили в полиции о служебных автомобилях, что находятся в их распоряжении. Но запрос сначала отложили, а потом вообще оставили без ответа.

Объяснять историю об элитном автопарке своего коллеги взялся заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко: "У нас много машин, в том числе Toyota Land Cruiser 200 передавали Соединенные Штаты".

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Неплохая гуманитарка на 2 миллиона, но учитывая любовь наших чиновников перерезать ленточки и писать пафосные новости, журналисты пробовали поискать информацию о передаче автомобилей полиции в качестве благотворительности. И действительно, есть ролик, как тогдашний глава Нацпола принимает помощь от американцев. В ролике отчитываются о 7 Land Cruiser. Правда, есть несколько отличий. Во-первых, это вообще другие модели Land Cruiser, значительно скромнее. Во-вторых, машины старее.

В конце концов, за один" крузак", в который садится Коваль, можно купить половину "крузаков" из ролика МВД.



Land Cruiser, которые передали США / Фото "Наши деньги"

Конечно, может была другая гуманитарка уже с машинами по 2 миллиона, которую решили не афишировать. Но, похоже, в распоряжении замглавы Нацпола не только этот элитный внедорожник.

11 марта к территории Министерства внутренних дел подъехал черный Volkswagen Touareg в сопровождении серой Toyota Prado. За день до этого одно из этих авто было замечено рядом с домом, откуда забирали Коваля.

Черную Toyota Camry журналисты также зафиксировали при заезде в МВД и на территории ЖК Коваля. Тогда, похоже, она обслуживала семью генерала. Сейчас Toyota Camry на этих же номерах, но уже более свежей версии, продолжает кататься в министерство.

Однако, похоже, зимой Camry обслуживала не самого генерала, а его семью. Несколько раз мы фиксируем, как водитель авто ждет под домом. Однако вместо замглавы Нацпола в машину садятся женщина с ребенком.



Машины Евгения Коваля / фото "Наши деньги"

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"Скромная" декларация Коваля

В то же время декларация Коваля отличается неприсущей такой должности скромностью. Из имущества – 2 небольших участка под Киевом. Старая квартира на 40 метров и свежие апартаменты на 95 квадратов в уже упомянутом ЖК. Там же паркоместо.

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В 2019 году на двоих с женой генерал задекларировал 900 тысяч гривен дохода. Из них 635 тысяч – его зарплата. Еще 265 тысяч в кошелек семьи принесла предпринимательская деятельность жены. Юлия Коваль – бизнесвумен. В документах оформленной в январе 2018 года на нее фирмы "Смит групп" указано, что она занимается "проведением расследований".

Среди собственных машин – только старенький ВАЗ 2113. Тогда как в пользовании 2 Range Rover. Одна из машин оформлена на Александра Коваля – отца первого заместителя главы Нацпола.



Машины семьи Коваль / фото "Наши деньги"

Доходы отца Коваля

Если верить реестру недвижимости, Коваль-старший – латифундист.

Отец Евгения Коваля – владелец 2,5 гектара в селе Пилипец. На них строится несколько имений. Похоже, в планах база отдыха.

Справка. Пилипец – это небольшое курортное село в Карпатах. Пейзаж и горные курорты вокруг сделали это место раем для лыжников. И для владельцев земли, которая здесь на вес золота. Горы, лес и разбросанные домики, которые еще строятся.

Если верить сайтам по продаже недвижимости, стоимость сотки земли здесь в среднем 2 тысячи 650 долларов. У Александра Коваля здесь несколько участков общей площадью в 2,4 гектара. Если упустить строительные работы и просто перевести землю в доллары, то выйдет приличная сумма – более 600 тысяч долларов.



Цена земли в Пилипце / фото "Наши деньги"

Еще у Коваля-старшего более 5,5 гектаров в селе Речка. Это тоже курортные Карпаты, но земля здесь дешевле, чем в Пилипце. Общая стоимость имущества родителей Евгения Коваля переваливает за миллион долларов. Тогда как доходами, по крайней мере официальными, которые могли бы объяснить такое количество недвижимости, семья похвастаться не может.

О состоянии родной сестры Коваля – смотрите в программе.