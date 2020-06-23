Перший заступник голови Націополіції Євген Коваль – це людина, яка керувала слідчо-оперативною групою у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Здавалось б, що цим мала б займатися людина, до якої не мало б виникати питань. Але не все так просто.

Що відомо про Євгена Коваля

Євген Коваль з вересня 2019 року є першим заступником голови Національної поліції України та начальником кримінальної поліції. Йдеться в новому розслідуванні журналістів Bihus.Info.

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41-річний генерал більше ніж 23 роки працює в органах. Починав з оперуповноваженого в карному розшуку різних районів столиці, змінював посади заступників і начальників управлінь та відділів. З Києва переводився до Київської області, потім повертався назад у столицю. Перед останнім призначенням 3 роки очолював Департамент внутрішньої безпеки Нацполу.

Євген Коваль / Фото "Громадське"

Євген Коваль – людина, яка зі слів Авакова, керувала слідчо-оперативною групою у цій справі вбивства журналіста Павла Шеремета.

Це справа, у яку "затягнули" президента. Справа, яка може визначити чи залишиться Аваков у кріслі міністра. Справа, яка вирішить долі людей, яких на всю країну звинуватили в убивстві. Погодьтеся, такою справою мала б займатися людина, до доброчесності якої не мало б виникати питань.

Але от проблема. Таких питань до Євгена Коваля, а точніше до походження мільйонних статків, якими обросли його найближчі родичі за часи його роботи в правоохоронних органах у нас назбиралось чимало.

Однак навіть спроба поговорити викликає у генерала неабияке роздратування. Ось так він відреагував на запитання про Land Cruiser за 2 мільйони, в якому його зафіксували журналісти: "Машина службова, треба робити запити, а не знімати приватне життя людей, а потім компрометувати".



Land Cruiser ціною 2 мільйони доларів / Фото "Наші гроші"

Елітний автопарк чиновника

Журналісти скористалися порадою генерала Коваля і запитали у поліції про службові автівки, що є у їхньому розпорядженні. Але запит спочатку відклали, а потім взагалі залишити без відповіді.

Пояснювати історію про елітний автопарк свого колеги взявся заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко: "У нас є багато машин, зокрема Toyota Land Cruiser 200 передавали Сполучені Штати".

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Непогана гуманітарка на 2 мільйони, і зважаючи на любов наших чиновників перерізати стрічки та писати пафосні новини, журналісти пробували пошукати інформацію про передачу автомобілів поліції як благодійність. І справді є ролик, як тодішній голова Нацполу приймає допомогу від американців. В ролику звітують про 7 Land Cruiser. Правда, є кілька відмінностей. По-перше, це взагалі інші моделі Land Cruiser, значно скромніші. По-друге, автівки старіші.

Врешті-решт, за один "крузак", в який сідає Коваль, можна купити половину "крузаків" із ролику МВС.



Land Cruiser, які передали США / Фото "Наші гроші"

Звісно, може була інша гуманітарка вже з машинами по 2 мільйони, яку вирішили не афішувати. Але, схоже, в розпорядженні заступника голови Нацполу не тільки цей елітний позашляховик.

11 березня до території Міністерства внутрішніх справ під'їхав чорний Volkswagen Touareg у супроводі сірої Toyota Prado. За день до цього одну з цих авто була помічена поруч з будинком, звідки забирали Коваля.

Чорну Toyota Camry журналісти також зафіксували при заїзді до МВС і на території ЖК Коваля. Тоді, схоже, вона обслуговувала родину генерала. Нині Toyota Camry на цих же номерах, але вже свіжішої версії продовжує кататися до міністерства.

Проте, схоже, взимку Camry обслуговувала не самого генерала, а його родину. Кілька разів ми фіксуємо, як водій авто чекає під будинком. Проте замість заступника голови Нацполу, в машину сідають жінка з дитиною.



Автівки Євгена Коваля / Фото "Наші гроші"

Цікаво, скільки службових автівок потрібно для одного поліцейського керівника?

"Скромна" декларація Коваля

Водночас декларація Коваля відрізняється не притаманною для такої посади скромністю. З майна – 2-ві невеликі ділянки під Києвом. Стара квартира на 40 метрів і свіжі апартаменти на 95 квадратів у вже згаданому ЖК. Там же паркомісце.

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У 2019 році на двох з дружиною генерал задекларував 900 тисяч гривень доходу. З них – 635 тисяч його зарплата. Ще 265 тисяч в гаманець родини принесла підприємницька діяльність дружини. Юлія Коваль – бізнесвумен. В документах оформленої у січні 2018 року на неї фірми "Сміт груп" вказано, що займається вона "проведенням розслідувань".

Серед власних машин – тільки старенький ВАЗ 2113. Тоді як у користуванні 2 Range Rover. Одна з машин оформлена на Олександра Коваля – батька першого заступника голови Нацполу.



Автівки родини Коваль / Фото "Наші гроші"

Статки батька Коваля

Якщо вірити реєстру нерухомості Коваль старший – латифундист.

Батько Євгена Коваля власник 2,5 гектари у селі Пилипець. На них будується кілька маєтків. Схоже, в планах база відпочинку.

Довідка. Пилипець – це невеличке курортне село у Карпатах. Краєвид і гірські курорти навколо зробили це місце раєм для лижників. І для власників землі, яка тут на вагу золота. Гори, ліс і розкидані будиночки, які ще будуються.

Якщо вірити сайтам з продажу нерухомості, вартість сотки землі тут в середньому 2 тисячі 650 доларів. В Олександра Коваля тут кілька ділянок загальною площею у 2,4 гектара. Якщо упустити будівельні роботи і просто перевести землю в долари, то вийде пристойна сума – більше ніж 600 тисяч доларів.



Ціна землі у селі у Пилипець / Фото "Наші гроші"

Ще у Коваля старшого понад 5,5 гектарів у селі Річка. Це теж курортні Карпати, але земля тут дешевша ніж в Пилипці. Загальна вартість майна батьків Євгена Коваля перевалює за мільйон доларів. Тоді як доходами, принаймні офіційними, які могли б пояснити таку кількість нерухомості, родина похвалитися не може.

Про статки рідної сестри Коваля – дивіться у програмі.