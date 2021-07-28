Боли в почках и проблемы с сердцем: оккупанты в Крыму игнорируют состояние украинского пленного

Состояние здоровья крымского татарина Яшара Шихаметова, которого незаконно удерживают оккупанты, ухудшилось. Запланированное на июнь 2021 года обследование так и не произошло. Администрация СИЗО игнорирует требования политзаключенного таки провести его.

Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием срочно обеспечить медицинское обследование Шихаметова.

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Что известно о состоянии мужчины сейчас

В Яшара Шихаметова, которого незаконно удерживает оккупационная власть, обострились проблемы со здоровьем.

У него обострились проблемы с сердцем, печенью и желудком. К тому же, на фоне хронической гипертонии, Яшар постоянно страдает от сильных болей в почках. Запланированное на июнь 2021 обследование в специализированном медучреждении так и не состоялось. Администрация СИЗО №1 города Симферополя, где содержится наш согражданин, игнорирует его заявления о предоставлении медицинской помощи,

– сообщает Денисова.

Омбудсмен обратилась к международному сообществу с просьбой отреагировать на нарушения прав человека на оккупированной Россией территории и призвала принять все возможные средства, чтобы прекратить это.

За что удерживают Шихаметова

17 февраля оккупационная власть провела массовые обыски в Белогорске, Бахчисарае, Симферополе и Севастополе, после которых задержали 6 человек. Среди них и Яшар. Всех задержанных обвинили в участии в исламской политической партии "Хизб-ут Тахрир". Оккупанты объявили ее террористической организацией, потому и преследуют всех членов.