Состояние российских военных сил жалкое, – военный эксперт

Путин заявлением о разработке и испытаниях нового ядерного вооружения преследует две цели – внутреннюю и внешнюю. Но вряд ли есть какое-то реальное продвижение, поскольку у России нет средств.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По мнению военного, в первую очередь, заявления Путина о ядерном оружии направлены на внутреннего потребителя с целью консолидации общества накануне выборов президента вокруг вождя, который выводит Россию в мировые лидеры. Якобы у РФ есть супероружие, и все ее боятся.

Во-вторых, говорит Жданов, надо же было России чем-то ответить на вызовы США. Ведь Трамп объявил о принятии новой военной доктрины, о полной замене парка ядерных вооружений. Но, считает военный, вряд ли есть какое-то реальное продвижение в разработке и испытании этого нового вооружения, судя по тому, в каком состоянии сейчас находятся ВС РФ.

Например, российский знаменитый "Кузя", флагман российского флота – авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который напугал весь мир, второй год в ожидании ремонта. Или атомная подводная лодка, истребитель авианосцев класса "Барей" – второй год откладывается ее спуск на воду. Нет денег. Поэтому говорить, что сейчас россияне бросятся и быстро сделают гиперзвуковую главную часть для новой ядерной ракеты – такой прогноз слишком оптимистичен,

– убежден Олег Жданов.

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Запад уже принимает меры в ответ на заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке новых ядерных вооружений. И НАТО не хочет новой гонки вооружений.