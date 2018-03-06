13:44
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Состояние российских военных сил жалкое, – военный эксперт

1693 Читати новину українською
Путину не хватит средств на новое ядерное вооружение
Путину не хватит средств на новое ядерное вооружение / Укринформ

Путин заявлением о разработке и испытаниях нового ядерного вооружения преследует две цели – внутреннюю и внешнюю. Но вряд ли есть какое-то реальное продвижение, поскольку у России нет средств.

Об этом сайту "24" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Читайте также: Падение самолета Ан-26 в Сирии: на борту были военные и бойцы "Вагнера"

По мнению военного, в первую очередь, заявления Путина о ядерном оружии направлены на внутреннего потребителя с целью консолидации общества накануне выборов президента вокруг вождя, который выводит Россию в мировые лидеры. Якобы у РФ есть супероружие, и все ее боятся.

Во-вторых, говорит Жданов, надо же было России чем-то ответить на вызовы США. Ведь Трамп объявил о принятии новой военной доктрины, о полной замене парка ядерных вооружений. Но, считает военный, вряд ли есть какое-то реальное продвижение в разработке и испытании этого нового вооружения, судя по тому, в каком состоянии сейчас находятся ВС РФ.

Например, российский знаменитый "Кузя", флагман российского флота – авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который напугал весь мир, второй год в ожидании ремонта. Или атомная подводная лодка, истребитель авианосцев класса "Барей" – второй год откладывается ее спуск на воду. Нет денег. Поэтому говорить, что сейчас россияне бросятся и быстро сделают гиперзвуковую главную часть для новой ядерной ракеты – такой прогноз слишком оптимистичен,
– убежден Олег Жданов.

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками. Глава Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Запад уже принимает меры в ответ на заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке новых ядерных вооружений. И НАТО не хочет новой гонки вооружений.

Теги: Оружие Новости политики Новости Украины Владимир Путин НАТО
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 6 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Украина и
сегодня, 13:01 Украина и "голубое топливо": у кого покупаем газ и на что он идет
216
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 1431
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
499
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1188
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2511
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук