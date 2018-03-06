Стан російських військових сил жалюгідний, – військовий експерт

Путін заявою про розробку і випробовування нового ядерного озброєння переслідує дві мети – внутрішню і зовнішню. Але навряд чи буде якесь реальне просування, оскільки в Росії немає коштів.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Олег Жданов.

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На думку військового, в першу чергу, заяви Путіна про ядерну зброю направлені на внутрішнього споживача з метою консолідації суспільства напередодні виборів президента навколо вождя, який виводить Росію в світові лідери. Нібито в РФ є суперзброя, і всі її бояться.

По-друге, говорить Жданов, треба ж було Росії чимось відповісти на виклики США. Адже Трамп оголосив про прийняття нової військової доктрини, про повну заміну парку ядерних озброєнь. Та, вважає військовий, навряд чи буде якесь реальне просування в розробці і випробуванні цього нового озброєння, судячи з того, в якому стані зараз перебувають ЗС РФ.

Наприклад, російський знаменитий "Кузя", флагман російського флоту – авіаносний крейсер "Адмірал Кузнєцов", який налякав увесь світ, другий рік в очікуванні ремонту. Або атомний підводний човен, винищувач авіаносців класу "Барей", – другий рік відкладається його спуск на воду. Нема грошей. Тому говорити, що зараз росіяни кинуться і швидко зроблять гіперзвукову головну частину для нової ядерної ракети – такий прогноз занадто оптимістичний,

– переконаний Олег Жданов.

Нагадаємо, 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками. Глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Захід вже вживає заходів у відповідь на заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про розробки нових ядерних озброєнь. Та НАТО не хоче нової гонки озброєнь.