Захід вже реагує на ядерні погрози Путіна, – Столтенберг

Захід вже вживає заходів у відповідь на заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про розробки нових ядерних озброєнь.

Про це заявив глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту до Іраку, передає Reuters.

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"Звичайно, ми стурбовані, оскільки НАТО не хоче нової холодної війни. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", – наголосив він.

За словами Столтенберга, така заява Путіна пролунала за кілька тижнів до президентських виборів та узгоджується із загальною лінією поведінки Росії.

"Така модель поведінки, яку ми спостерігаємо вже кілька років, є однією з причин того, що НАТО адаптується та проводить наймасштабніше посилення нашої колективної оборони після закінчення холодної війни", – підкреслив генсек.

Він також зазначив, що НАТО вже реагує на агресивну політику Кремля.

Ми не даємо Росії дзеркальну відповідь на її дії – ракетами на ракети, озброєнням на озброєння – але ми реагуємо, оскільки бачимо, що вона поводиться агресивніше,

– сказав Столтенберг.

Окрім того, глава Північноатлантичного Альянсу вкотре закликав Росію дотримуватися Договіру про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), який Путін, за звинуваченнями американської сторони, порушив через свою заяву про розробку нових видів озброєнь.

Нагадаємо, 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками.