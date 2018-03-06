14:00
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. 8 березня: жіноче свято чи день феміністок?
Згадати все
18:54, 10 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Захід вже реагує на ядерні погрози Путіна, – Столтенберг

3040 Читать новость на русском
Столтенберг заявив, що Захід вже реагує на заяви Путіна про нову зброю
Столтенберг заявив, що Захід вже реагує на заяви Путіна про нову зброю / Фото з відкритих джерел

Захід вже вживає заходів у відповідь на заяви президента Російської Федерації Володимира Путіна про розробки нових ядерних озброєнь.

Про це заявив глава Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час візиту до Іраку, передає Reuters.

Читайте також: На ракетні вихваляння Путіна з’явилася реакція Трампа і Меркель

"Звичайно, ми стурбовані, оскільки НАТО не хоче нової холодної війни. Ми не хочемо нової гонки озброєнь", – наголосив він.

За словами Столтенберга, така заява Путіна пролунала за кілька тижнів до президентських виборів та узгоджується із загальною лінією поведінки Росії.

"Така модель поведінки, яку ми спостерігаємо вже кілька років, є однією з причин того, що НАТО адаптується та проводить наймасштабніше посилення нашої колективної оборони після закінчення холодної війни", – підкреслив генсек.

Він також зазначив, що НАТО вже реагує на агресивну політику Кремля.

Ми не даємо Росії дзеркальну відповідь на її дії – ракетами на ракети, озброєнням на озброєння – але ми реагуємо, оскільки бачимо, що вона поводиться агресивніше,
– сказав Столтенберг.

Окрім того, глава Північноатлантичного Альянсу вкотре закликав Росію дотримуватися Договіру про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), який Путін, за звинуваченнями американської сторони, порушив через свою заяву про розробку нових видів озброєнь.

Нагадаємо, 1 березня Путін заявив, що в Росії стартувала активна фаза випробувань ракетного комплексу "Сармат", оснащеного ядерними боєголовками.

Теги: Новини політики Ядерна безпека Новини Росії Володимир Путін НАТО Єнс Столтенберг
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 6 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук