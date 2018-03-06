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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Запад уже реагирует на ядерные угрозы Путина, – Столтенберг

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Столтенберг заявил, что Запад уже реагирует на заявления Путина о новом оружии
Столтенберг заявил, что Запад уже реагирует на заявления Путина о новом оружии / Фото из открытых источников

Запад уже принимает меры в ответ на заявления президента Российской Федерации Владимира Путина о разработке новых ядерных вооружений.

Об этом заявил глава Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг во время визита в Ирак, передает Reuters.

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"Конечно, мы обеспокоены, поскольку НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений", – подчеркнул он.

По словам Столтенберга, такое заявление Путина прозвучало за несколько недель до президентских выборов и согласуется с общей линией поведения России.

"Такая модель поведения, которую мы наблюдаем уже несколько лет, является одной из причин того, что НАТО адаптируется и проводит самое масштабное усиление нашей коллективной обороны после окончания "холодной войны", – подчеркнул генсек.

Он также отметил, что НАТО уже реагирует на агрессивную политику Кремля.

Мы не даем России зеркальный ответ на ее действия – ракетами на ракеты, вооружением на вооружение – но мы реагируем, поскольку видим, что она ведет себя агрессивнее,
– сказал Столтенберг.

Кроме того, глава Североатлантического Альянса в очередной раз призвал Россию придерживаться Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД), который Путин, по обвинениям американской стороны, нарушил своим заявлением о разработке новых видов вооружений.

Напомним, 1 марта Путин заявил, что в России стартовала активная фаза испытаний ракетного комплекса "Сармат", оснащенного ядерными боеголовками.

Теги: Новости политики Ядерная безопасность Новости России Владимир Путин НАТО Йенс Столтенберг
Источник: 24 Канал
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