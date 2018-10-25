Состояние Зайцевой существенно ухудшается: ее участие в судебных заседаниях – под вопросом

Защита подозреваемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Елены Зайцевой убеждает, что у нее существенно повысилось артериальное давление. Кроме того, по словам адвокатов, врачи ее поставили диагноз "Постравматическая энцефалопатия головного мозга".

Об этом рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко.

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"Лично наблюдал, что у нее повышается давление. Когда выезжала к ней скорая помощь, это было 9 октября, давление тогда составляло 150. Хотя, согласно документации, верхняя граница нормального артериального давления у нее составляет 90. То есть это резкие скачки артериального давления". – отметил юрист.

В то же время он добавляет, что его подзащитной медицинская часть СИЗО поставила диагноз "Постравматична энцефалопатия головного мозга с различными симптомами".

"Правда, в СИЗО нет невропатологов. Это ее состояние вызвано объективными причинами, и это не есть некая попытка избежать наказания", – констатировал правозащитник.

Также Мельниченко отметил, что участие Зайцевой в последующих судебных заседаниях каждый раз будет зависеть непосредственно от ее состояния перед судом.

Следующее слушание дела о ДТП в Харькове состоится 7 ноября.

Напомним, 9 октября в суде Алене Зайцевой стало плохо, поэтому к ней приехала "скорая". Впоследствии подозреваемая заявила, что даже не может зайти в зал суда, поскольку у нее "не идут ноги". Также адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, попросила судей перенести заседание 16 октября, отметив, что у ее подзащитной было два приступа в следственном изоляторе.

Что известно о ДТП с участием Зайцевой?

18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ С УЧАСТИЕМ ЗАЙЦЕВОЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ