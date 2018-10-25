22:47
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Союз" Рогозина и Трампа. Без Безрукова как без рук
      Вєсті Кремля
      21:54, сегодня
      Вести.UA. Вкус Путина. Шуфрич не тонет
      Вєсті.UA
      20:49, сегодня
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Состояние Зайцевой существенно ухудшается: ее участие в судебных заседаниях – под вопросом

      231 Читати новину українською
      Защита Зайцевой заявляет об ухудшении состояния ее здоровья
      Защита Зайцевой заявляет об ухудшении состояния ее здоровья / Соцсети

      Защита подозреваемой в смертельном ДТП на Сумской в Харькове Елены Зайцевой убеждает, что у нее существенно повысилось артериальное давление. Кроме того, по словам адвокатов, врачи ее поставили диагноз "Постравматическая энцефалопатия головного мозга".

      Об этом рассказал ее адвокат Евгений Мельниченко.

      Читайте также: Смертельное ДТП с участием Зайцевой: за что в Харькове начнется восстание

      "Лично наблюдал, что у нее повышается давление. Когда выезжала к ней скорая помощь, это было 9 октября, давление тогда составляло 150. Хотя, согласно документации, верхняя граница нормального артериального давления у нее составляет 90. То есть это резкие скачки артериального давления". – отметил юрист.

      В то же время он добавляет, что его подзащитной медицинская часть СИЗО поставила диагноз "Постравматична энцефалопатия головного мозга с различными симптомами".

      "Правда, в СИЗО нет невропатологов. Это ее состояние вызвано объективными причинами, и это не есть некая попытка избежать наказания", – констатировал правозащитник.

      Также Мельниченко отметил, что участие Зайцевой в последующих судебных заседаниях каждый раз будет зависеть непосредственно от ее состояния перед судом.

      Следующее слушание дела о ДТП в Харькове состоится 7 ноября.

      Напомним, 9 октября в суде Алене Зайцевой стало плохо, поэтому к ней приехала "скорая". Впоследствии подозреваемая заявила, что даже не может зайти в зал суда, поскольку у нее "не идут ноги". Также адвокат Зайцевой, Юлия Козырь, попросила судей перенести заседание 16 октября, отметив, что у ее подзащитной было два приступа в следственном изоляторе.

      Что известно о ДТП с участием Зайцевой?
      18 октября 2017 года на улице Сумской в Харькове произошло смертельное ДТП с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате столкновения внедорожник вылетел на тротуар и влетел в пешеходов, что привело к смерти 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест, водителем Volkswagen Touareg был Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу.

      СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП В ХАРЬКОВЕ С УЧАСТИЕМ ЗАЙЦЕВОЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

       

      •  
      Теги: Новости Украины Судьи Новости Харькова ДТП в Харькове
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Что означает решение Синода РПЦ по Томосу для Украины: объяснение Московского патриархата
       15 октября , 23:24
      В Польше начался митинг под лозунгом "Стоп миграции!"
       15 октября , 20:01
      Севильская коррида. Как "Шахтер" не вышел в финал Лиги Европы
       6 мая 2016 , 08:01
      Как получить водительское удостоверение в Украине: пошаговая инструкция
       5 апреля , 12:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук