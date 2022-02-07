Акции организовали украинские общины. Участники мероприятий поддержали призывы инициаторов к правительству Германии помочь Украине "необходимыми оборонительными вооружениями и всеми возможными средствами для противодействия агрессии России".

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В Мюнхене акция состоялась на Мариенплац – центральной площади. Организаторы рассказали, что туда пришли около 350 человек.

Участники акции в Дрездене собрались возле Оперы Земпера. По данным СМИ, участие в акции приняли почти 100 человек. Среди них был Арнольд Фаатц – экс-депутат Бундестага от Христианско-демократического союза. Фаатц призвал предоставить Украине оружие.

Участники акции напомнили всем, что война на Донбассе унесла больше 13 тысяч жизней. Она длится с 2014 года и угрожает распространиться на территорию всей Европы.



Акция в Дюссельдорфе / DW

В Германии в очередной раз отказались поставлять оружие

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ее страна не будет поставлять оружие в Украину.

Ламбрехт подчеркнула, что Германия не поставляет оружие в кризисные регионы, чтобы не способствовать дальнейшему обострению ситуации.

По словам министра обороны, в конфликте вокруг Украины партнерам удалось вернуться за стол переговоров в рамках Совета Россия – НАТО и нормандского формата. Приоритетной задачей является деэскалация.

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