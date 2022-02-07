Акції організували українські громади. Учасники заходів підтримали заклики ініціаторів до уряду Німеччини допомогти Україні "необхідними оборонними озброєннями та усіма можливими засобами для протидії агресії Росії".

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У Мюнхені акція відбулася на Маріенплац – центральному майдані. Організатори розповіли, що туди прийшли близько 350 людей.

Учасники акції у Дрездені зібралися біля опери Земпера. За даними ЗМІ, участь в акції взяли майже 100 людей. Серед них був Арнольд Фаатц – ексдепутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу. Фаатц закликав надати Україні зброю.

Учасники акції нагадали усім, що війна на Донбасі забрала понад 13 тисяч життів. Вона триває від 2014 року та загрожує поширитися на територію усієї Європи.



Акція у Дюссельдорфі / DW

Німеччина вкотре відмовилась постачати зброю

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що її країна не постачатиме зброю в Україну.

Ламбрехт наголосила, що Німеччина не поставляє зброю у кризові регіони, аби не сприяти подальшому загостренню ситуації.

За словами міністерки оборони, у конфлікті навколо України партнерам вдалося повернутися за стіл переговорів у межах Ради Росія – НАТО та нормандського формату. Пріоритетним завданням є деескалація.

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