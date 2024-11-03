Произошло это накануне так называемого "дня народного единства России". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Желтая лента".

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"Праздник" россиян – чужд украинскому Донбассу

"День народного единства России" враг отмечает 4 ноября. В "Желтой ленте" заметили, что этот "праздник" появился там на замену дня "согласия и примирения".

Он по своей природе воинственный, агрессивный и очень чуждый украинскому Донбассу. И наши люди очень активно это показывают, какую бы фальшивую картинку россияне не пытались создать взамен,

– говорят активисты.

Они также сообщили, что впервые за 10 лет российской оккупации в Донецке не планируются никакие массовые мероприятия.

"Догадываетесь, почему?" – пишет "Желтая лента".

В Донецке появились сотни желтых и голубых лент / Фото движения "Желтая лента"