Сотни автомобилей застряли на границе с Польшей

В понедельник, 6 августа, на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 465 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Читайте также: Американка влетела в АЗС, устроив каскадерний трюк: зрелищное видео

В очереди в международном автомобильном пункте пропуска Устилуг - Зосин " на Волыни стояли 50 машин. Во Львовской области в ПП Угринов – Долгобичув своей очереди ждали еще 30 автомобилей, в ПП Грушев – Будомеж – 100, в ПП Смельница – Кросценко – 50, в ПП Шегини – Медика – 100, в ПП Краковец – Корчова – 135 автомобилей.

На границе с Венгрией в ПП Лужники – Берегшурань находилось 20 автомобилей, в ООО Чоп (Тиса) – Захонь – 30, в ПП Косино – Барабаш – 20, ПП Вилок – Тисабеч – еще 40 автомобилей.

Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции пункт пропуска в Шегини частично обесточен. До устранения неисправностей специалистами движение через Шегини замедленно.

На границе со Словакией в ПП Малый Березный – Убля находилось 40 автомобилей, а на границе с Румынией в пункте пропуска Порубное – Сирет – 20 автомобилей.