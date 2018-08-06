14:48
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Сотни автомобилей застряли на границе с Польшей

118 Читати новину українською
На границе с Польшей застряли сотни автомобилей
На границе с Польшей застряли сотни автомобилей / mistovechirne.in.ua

В понедельник, 6 августа, на границе Украины и Польши в шести пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 465 автомобилей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Читайте также: Американка влетела в АЗС, устроив каскадерний трюк: зрелищное видео

В очереди в международном автомобильном пункте пропуска Устилуг - Зосин " на Волыни стояли 50 машин. Во Львовской области в ПП Угринов – Долгобичув своей очереди ждали еще 30 автомобилей, в ПП Грушев – Будомеж – 100, в ПП Смельница – Кросценко – 50, в ПП Шегини – Медика – 100, в ПП Краковец – Корчова – 135 автомобилей.

На границе с Венгрией в ПП Лужники – Берегшурань находилось 20 автомобилей, в ООО Чоп (Тиса) – Захонь – 30, в ПП Косино – Барабаш – 20, ПП Вилок – Тисабеч – еще 40 автомобилей.

Из-за выхода из строя трансформаторной подстанции пункт пропуска в Шегини частично обесточен. До устранения неисправностей специалистами движение через Шегини замедленно.

На границе со Словакией в ПП Малый Березный – Убля находилось 40 автомобилей, а на границе с Румынией в пункте пропуска Порубное – Сирет – 20 автомобилей.

Теги: Новости Украины Авто Новости Польши Новости Луцка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
В Херсоне россияне требовали снять национальные символы Украины с теплохода (Фото)
 26 августа 2013 , 12:38 35
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
Двое игроков "Днепра" близки к переходу в бельгийский клуб
 27 января 2017 , 11:25
Основной защитник сборной Украины не сыграет против Косово и Хорватии
 3 октября 2017 , 13:30
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук