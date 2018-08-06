14:22
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
27°C 19°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    26°C 15°C
  • четвер
    26°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Сотні автомобілів застрягли на кордоні з Польщею

1123 Читать новость на русском
На кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілівстів
На кордоні з Польщею застрягли сотні автомобілівстів / mistovechirne.in.ua

У понеділок, 6 серпня, на кордоні України і Польщі в шести пунктах пропуску у Волинській та Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 465 автомобілів.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби.

Читайте також: Американка влетіла в АЗС влаштувавши каскадерний трюк: видовищне відео

У черзі в міжнародному автомобільному пункті пропуску Устилуг - Зосін на Волині стояли 50 машин. У Львівській області в ПП Угринів – Долгобичув своєї черги чекали ще 30 автомобілів, в ПП Грушів – Будомєж – 100, в ПП Смільниця – Кросценко – 50, в ПП Шегині – Медика – 100, в ПП Краковець –  Корчова – 135 автомобілів.

На кордоні з Угорщиною в ПП Лужники – Берегшурань знаходилося 20 автомобілів, в ПП Чоп (Тиса) – Захонь – 30, в ПП Косино – Барабаш – 20, в ПП Вилок – Тісабеч – ще 40 автомобілів.

Через вихід з ладу трансформаторної підстанції пункт пропуску в Шегині частково знеструмлений. До усунення фахівцями несправностей рух через Шегині уповільнено.

На кордоні зі Словаччиною в ПП Малий Березний – Убля знаходилося 40 автомобілів, а на кордоні з Румунією в пункті пропуску Порубне – Сірет – 20 автомобілів.

Теги: Новини України Новини Луцька Новини Польщі Авто
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Будемо працювати з Трампом, – у Порошенка відреагували на результати виборів у США
 9 листопада 2016 , 11:45 1
Відомий дипломат вибачився за свою заяву, в якій назвав гравців збірної України "калічками"
 27 березня 2017 , 19:49
Зірки російського футболу несподівано "засвітились" в американському серіалі про шпигунів КГБ
 1 серпня 2017 , 15:52
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук