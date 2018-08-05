Американка влетіла в АЗС влаштувавши каскадерний трюк: видовищне відео
Швидкість автівки була настільки високою, що після різкого повороту, водійка не впоралась з кермуванням, заїхала на газон, вдарилась в клумбу після чого автомобіль злетів у повітря.
Відеозапис з камер спостереження супермаркету опублікували у Facebook.
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Трапилося це у місті Брендон, штату Міссісіпі (США). Білий седан пролетів всю заправку і ледь не розтрощив роздачі палива колони. Розбитий автомобіль приземлився поруч, американка, яка сиділа за кермом Шелбі Мей (Shelby May) з незворушним виглядом вийшла з машини.
Дивно, що насос, в який вона врізалася, не пошкоджений. Якщо це реально, то це схоже на диво. Могла б початися величезна пожежа,
– пишуть користувачі під відео.
Дівчина була доставлена в лікарню з незначними травмами, після чого її заарештували за їзду в нетверезому стані.
"Її ангел-охоронець працював понаднормово", – написав інший користувач Facebook.
Дивіться відео: