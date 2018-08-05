Американка влетела в АЗС устроив каскадерский трюк: зрелищное видео

Скорость автомобиля была настолько высокой, что после резкого поворота, водитель не справилась с управлением, заехала на газон, ударилась в клумбу, после чего автомобиль взлетел в воздух.

Видеозапись с камер наблюдения супермаркета опубликовали в Facebook.

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Случилось это в городе Брэндон, штат Миссисипи (США). Белый седан пролетел всю заправку и чуть не разбил колонны раздачи топлива. Разбитый автомобиль приземлился рядом, американка, которая сидела за рулем Шелби Мэй (Shelby May) с невозмутимым видом вышла из машины.

Странно, что насос, в который она врезалась, не поврежден. Если это реально, то это похоже на чудо. Мог бы начаться огромный пожар,

– пишут пользователи под видео.

Девушка была доставлена в больницу с незначительными травмами, после чего ее арестовали за езду в нетрезвом состоянии.

"Ее ангел-хранитель работал сверхурочно", – написал другой пользователь Facebook.

Смотрите видео: