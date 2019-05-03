Сотни россиян и тысячи кубинцев присутствуют в структурах безопасности Венесуэлы, – Помпео

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео утверждает, что в структурах безопасности Венесуэлы сотни россиян и тысячи кубинцев.

Помпео заявил, что именно кубинские военнослужащие охраняют Николаса Мадуро "в его укрытии", сообщает пресс-служба Госдепа.

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Майк Помпео утверждает, что Россия и Куба преследуют в регионе свои экономические интересы. В частности, Венесуэла в течение длительного времени осуществляла поставки на Кубу нефти по существенно заниженным ценам.

Кубинцы вторглись некоторое время назад, россияне теперь последовали этому примеру,

– добавил Помпео.

Государственный секретарь США напомнил о позиции Дональда Трампа, который не исключает военного вмешательства в качестве "одного из вариантов" действий. Однако Помпео отметил, что такой сценарий может быть реализован, если США не смогут добиться урегулирования с применением дипломатических и политических инструментов.

Помпео заявлял, что на фоне массовых протестов в Венесуэле Николас Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого.

Почему в Венесуэле не прекращаются протесты?

Коротко – оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо и ее сторонники хотят лишить власти диктатора Мадуро. Последний же свой пост оставлять не хочет.



Более развернуто – массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.



Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.



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