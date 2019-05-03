13:23
3 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Существует ли на самом деле Путин. "Ворованная" профессия в России.
      Вєсті Кремля
      23:02, 2 мая
      Вести.UA: Куда убегает Луценко. Порошенко и Зеленский договорились о союзе
      Вєсті.UA
      21:59, 2 мая
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Сотни россиян и тысячи кубинцев присутствуют в структурах безопасности Венесуэлы, – Помпео

      88 Читати новину українською
      Сотни россиян и тысячи кубинцев присутствуют в структурах безопасности Венесуэлы, – Помпео
      Сотни россиян и тысячи кубинцев присутствуют в структурах безопасности Венесуэлы, – Помпео / Фото из открытых источников

      Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео утверждает, что в структурах безопасности Венесуэлы сотни россиян и тысячи кубинцев.

      Помпео заявил, что именно кубинские военнослужащие охраняют Николаса Мадуро "в его укрытии", сообщает пресс-служба Госдепа.

      Читайте также: Кризис в Венесуэле: что пишут западные СМИ о "попытке переворота" в стране

      Майк Помпео утверждает, что Россия и Куба преследуют в регионе свои экономические интересы. В частности, Венесуэла в течение длительного времени осуществляла поставки на Кубу нефти по существенно заниженным ценам.

      Кубинцы вторглись некоторое время назад, россияне теперь последовали этому примеру,
      – добавил Помпео.

      Государственный секретарь США напомнил о позиции Дональда Трампа, который не исключает военного вмешательства в качестве "одного из вариантов" действий. Однако Помпео отметил, что такой сценарий может быть реализован, если США не смогут добиться урегулирования с применением дипломатических и политических инструментов.

      Помпео заявлял, что на фоне массовых протестов в Венесуэле Николас Мадуро собирался покинуть страну, однако Россия отговорила его от этого.

      Почему в Венесуэле не прекращаются протесты?
      Коротко – оппозиция во главе с Хуаном Гуайдо и ее сторонники хотят лишить власти диктатора Мадуро. Последний же свой пост оставлять не хочет.

      Более развернуто – массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января 2019 года. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле превысила миллион процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – еды, медикаментов, средств гигиены. В поисках лучшей жизни за последние пять лет выехали более трех миллионов человек.

      Возглавляет оппозицию руководитель парламента Хуан Гуайдо. Национальная ассамблея Венесуэлы провозгласила его временным президентом. Такой шаг признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран Европы, включая Украину и ряд государств Латинской Америки.

      Больше о политике Мадуро – смотрите в программе "Диктаторы".

      blog_ava
      Украина готовит против России жесткий пакет санкций
      сегодня
      1406
      Теги: Новости политики Новости России Куба Майк Помпео Венесуэла Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украина и Азербайджан договариваются о совместном производстве боеприпасов
      сегодня , 12:15 Украина и Азербайджан договариваются о совместном производстве боеприпасов
      Злой Одессит 415
      Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
      сегодня , 09:12 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
      23173
      Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      сегодня , 08:41 Инаугурация Зеленского: вероятная дата
      14930
      День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      сегодня , 07:30 День спротиву в Одесі: на роковини трагедії російський реванш не пройшов
      Катерина Петренко 1479
      Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына
      сегодня , 00:00 Судья выпустил на волю преступника, который издевался над дочерью - вскоре тот убил своего сына
      Ірина Шиба 711
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Перед прочтением – сжечь: чем поражает новое издание "451 градус по Фаренгейту"
       21 октября 2017 , 17:17
      Путин фигурирует в отчете британцев относительно убийства спецагента Литвиненко, — Times
       21 января 2016 , 09:24
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук