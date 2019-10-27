Сотни YouTube-блоггеров объединились, чтобы посадить 20 миллионов деревьев

В сети набирает популярность екокампания #teamtrees. Ее цель – высадить 20 миллионов деревьев. YouTube-блогеры вместе с некоммерческой организацией Arbor Day Foundation запустили акцию сбора денег, чтобы высадить деревья для борьбы с изменением климата и возрождение некоторых вырубленных лесов.

Началось все с того, что американскому ютуберу Джимми Дональдсон известному как Mr.Beast пользователи Reddit предложили отпраздновать получение 20 миллионов подписчиков сбором 20 миллионов долларов. Деньги посоветовали потратить на посадку соответствующего количества деревьев, сообщает The Verge.

Интересно: В честь екоактивисткы Греты Тунберг назвали новый вид жука фото

Смотрите видео Mr. Beast о старте акции:

Сейчас в мероприятии принимают участие более 600 крупных видеоблоггер. Кроме Mr.Beast, аудитория которого насчитывает более 25 миллионов подписчиков, посадку деревьев поддержали, например, Ninja (22,4 миллиона), PewDiePie (101 миллион), Jacksepticeye (22,9 миллиона), Маркус Браунли (9,5 миллиона), Марк Робер (8,7 миллиона) и Smarter Every Day (7,3 миллиона).

Список не окончательный, поскольку Дональдсон пригласил всех желающих присоединиться к акции. Mr.Beast уже назвал происходящее "самой YouTube-коллаборацией за все время".

Мы хотим показать, что YouTube – это не просто драматический фестиваль. Мы действительно имеем рычаги для влияния и можем добиться реальных изменений,

– отметил Дональдсон.

Блогеры планируют собрать деньги и высадить 20 миллионов деревьев до начала 2020 года, то есть за чуть более чем два месяца.

К слову, немногим более чем за сутки организаторам акции удалось собрать 4,2 миллиона долларов.

Последние 100 тысяч долларов были собраны в течение 15 минут

Деньги блогеры собирают через платформу Arbor Day Foundation. Эта некоммерческая организация в том числе взрывала деревья на месте лесных пожаров в Калифорнии и Орегоне.

Можно перечислить деньги на любую желаемую количество саженцев: каждый обойдется в доллар. Сделать это можно под своим именем или анонимно. Пожертвования идут непосредственно в фонд, тогда как YouTube обещает, что берет на себя все дополнительные расходы по транзакциям.

Arbor Day Foundation запланировала высадить деревья на каждом континенте, кроме Антарктиды. Организация не назвала конкретные места, предложив ознакомиться с предварительными проэктам.

Благотворители заявили, что в основном выберут леса, находящихся под контролем властей, но также не исключили сотрудничество с частными землевладельцами. Вероятно, большинство деревьев все же посадят в национальных парках в США.

Посадкой деревьев займутся партнеры Arbor Day Foundation. Все планируют начать в январе 2020 года и завершить в декабре 2022 включительно.

Читайте также: Комплекс по переработке опавших листьев в Украине: где планируют построить