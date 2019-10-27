Сотні YouTube-блогерів об'єдналися, щоб посадити 20 мільйонів дерев

У мережі набирає популярності екокампанія #teamtrees. Її мета – висадити 20 мільйонів дерев. YouTube-блогери разом з некомерційною організацією Arbor Day Foundation запустили акцію збору грошей, щоб висадити дерева для боротьби зі зміною клімату та відродження деяких вирубаних лісів.

Почалося все з того, що американському ютуберу Джиммі Дональдсону відомому як Mr.Beast, користувачі Reddit запропонували відсвяткувати здобуття 20 мільйонів підписників збором 20 мільйонів доларів. Гроші порадили витратити на посадку відповідної кількості дерев, повідомляє The Verge.

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Дивіться відео Mr. Beast про старт акції:

Зараз у заході беруть участь понад 600 великих відеоблогерів. Крім Mr.Beast, аудиторія якого нараховує понад 25 мільйонів підписників, посадку дерев підтримали, наприклад, Ninja (22,4 мільйона), PewDiePie (101 мільйон), Jacksepticeye (22,9 мільйона), Маркус Браунлі (9,5 мільйона), Марк Робер (8,7 мільйона) і Smarter Every Day (7,3 мільйона).

Перелік далеко не остаточний, оскільки Дональдсон запросив всіх бажаючих приєднатися до акції. Mr.Beast вже назвав те, що відбувається "найбільшою YouTube-колаборацією за весь час.

Ми хочемо показати, що YouTube – це не просто драматичний фестиваль. Ми дійсно маємо важелі для впливу і можемо домогтися реальних змін,

– зазначив Дональдсон.

Блогери збираються назбирати гроші й висадити 20 мільйонів дерев до січня 2020 року, тобто за трохи більше ніж два місяці.

До слова, ледь більше ніж за добу організаторам акції вдалося назбирати 4,2 мільйона доларів.



Останні 100 тисяч доларів було зібрано протягом 15 хвилин

Гроші блогери збирають через платформу Arbor Day Foundation. Ця неприбуткова організація в тому числі висаджувала дерева на місці лісових пожеж у Каліфорнії і Орегоні.

Можна перерахувати гроші на будь-яку бажану кількість саджанців: кожен обійдеться в долар. Зробити це можна під своїм ім'ям або анонімно. Пожертви йдуть безпосередньо до фонду, тоді як YouTube обіцяє, що бере на себе всі додаткові витрати по транзакціях.

Arbor Day Foundation запланувала висадити дерева на кожному континенті, крім Антарктиди. Організація не назвала конкретні місця, запропонувавши ознайомитися з попередніми проєктами.

Благодійники заявили, що в основному виберуть ліси, які перебувають під контролем влади, але також не виключили співробітництво з приватними землевласниками. Ймовірно, більшість дерев все ж посадять в національних парках у США.

Посадкою дерев займуться партнери Arbor Day Foundation. Все планують почати в січні 2020 року і завершити до грудня 2022 року включно.

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