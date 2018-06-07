Сотник прокомментировала принятие закона об Антикоррупционном суде

О создании Антикоррупционного суда – в программе "Актуальное интервью" рассказала народный депутат Украины от объединения "Самопомич" Елена Сотник.

При конечных положениях есть пункт седьмой, в котором говорится, что президент должен внести в парламент закон о создании Высшего антикоррупционного суда.

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"Это может длиться год или даже два, такая картинка об отборах. Будут также международные эксперты, часть из которых будет даже вовлечена, но пока президент не внесет этот законопроект и пока Верховная Рада его не проголосует, деятельность суда не начнется", – отметила нардеп.

Она добавила, что поэтому перед этой большой "победой" была еще большая "зрада", чтобы украинцы фокусировали свое внимание исключительно на Антикоррупционном суде.

Больше – смотрите в интервью.