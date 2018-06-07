Сотник прокоментувала ухвалення закону про Антикорупційний суд

Про створення Антикорупційного суду – в програмі "Актуальне інтерв'ю" розповіла народна депутатка України від об'єднання "Самопоміч" Олена Сотник.

При кінцевих положеннях є пункт сьомий, у якому йдеться, що президент має внести до парламенту закон про створення Вищого антикорупційного суду.

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"Це може тривати рік, або навіть два, така картинка про відбори. Будуть навіть міжнародні експерти, частина з яких будуть навіть незаангажовані, але поки президент не внесе цей законопроект і поки Верховна Рада його не проголосує, діяльність суду не розпочнеться", – зазначила нардепка.

Вона додала, що тому перед цією великою "перемогою" була ще більша "зрада", щоб українці фокусували свою увагу виключно на Антикорупційному суді.

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